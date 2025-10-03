Editorias do Site
Muqui, tesouro do Sul capixaba: história, café premiado e a Rota do Dragão

Cidade oferece um raro equilíbrio: patrimônio preservado, café premiado, gastronomia em ascensão e novas rotas de experiência

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo
Entre vales e cafezais, Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, se reinventa com experiências gastronômicas e culturais. O Sítio Histórico de Muqui reúne mais de 200 casas tombadas, com casarões que exibem sacadas de ferro, vitrais e detalhes ecléticos de um período em que a cidade foi polo de circulação de gente e riqueza.

A linha do trem, que no passado ligava a região diretamente ao Rio de Janeiro, ajudou a escoar produção, trazer modas e consolidar um traço cosmopolita que ainda ecoa na paisagem urbana. No centro, a Igreja Matriz São João Batista - em estilo neogótico de fachada imponente - é um dos marcos da cidade e funciona como referência visual para quem percorre o casario.

Igreja Matriz São João Batista, em Muqui
E, para mergulhar ainda mais fundo no passado, o Solar do Lagarto abre portas: o casarão histórico propõe uma viagem no tempo com objetos e histórias da época; ali também funcionam hospedagem e um espaço para eventos culturais, conectando memória e contemporaneidade.

Capital histórica do conilon especial

A história de Muqui também se conta na xícara. O café produzido no município, com destaque para o conilon especial, já foi eleito o melhor do Brasil em diferentes premiações, fazendo do grão um embaixador local. Em fazendas e cafeterias, não faltam relatos sobre terroir, processos e colheita seletiva.

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo
Mercado Regional renovado

Reformado recentemente, o Mercado Regional virou ponto de encontro. O espaço abriga pastelaria, bar de drinks, comida árabe, doces e uma agenda de atividades culturais, reunindo moradores e visitantes em torno de música, feiras e ações educativas. É o lugar ideal para provar sabores da região, bater papo e observar a vida passar entre uma receita e outra.

O Mercado Regional é um polo de gastronomia e cultura em Muqui
Tradições vivas e cinema 

Muqui pulsa cultura o ano inteiro. Nas ruas e salões, sobrevivem e se renovam manifestações como Rei de Bois, Ticumbi e Caxambu, que reúnem batuques, coro, indumentárias e memória coletiva. No calendário, o Festival de Cinema de Muqui ocupa casarios e espaços públicos, aproximando a sétima arte do patrimônio histórico e convertendo a cidade em set a céu aberto.

A vida cultural e artística de Muqui é pulsante
Rota do Dragão: jardins secretos e hospedagem de alto padrão

A mais nova vitrine turística atende por Rota do Dragão. O nome, no mínimo curioso, é inspirado em uma pedra com desenho que lembra a criatura mítica. Ao longo do trajeto, surgem empreendimentos que somam charme e hospitalidade.

A pedra do Dragão é um verdadeiro charme na rota turística
No sítio Flor e Café, da Helen, (com agendamento) o visitante vive a experiência de um café em um “jardim secreto”: um pequeno labirinto de plantas gigantes que mistura curiosidade e fantasia. Com bolos, pães, cafés premiados e o famoso suco de bougainville (flor da região), o turista se delicia e vive momentos de descanso.

O sítio Flor e Café convida o turista a um delicioso café no jardim secreto
Para quem busca relaxar com conforto, a Tânia Alves Guest House oferece acomodações de luxo - um oásis de silêncio e cuidado em meio ao casario. O local conta com poucas unidades (propositalmente), possui piscina, sauna e quartos completos. Tem até com ofurô.

A pousada Tânia Guest House é um oasis em Muqui, com quartos confortáveis e área silenciosa
Muqui oferece um raro equilíbrio: patrimônio preservado, café premiado, gastronomia em ascensão e novas rotas de experiência. É destino para caminhar sem pressa, conversar com moradores, fotografar fachadas, provar cafés e deixar que a cidade revele, esquina a esquina, por que segue sendo um dos roteiros mais completos do Sul do Espírito Santo.

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo
Temporada de Destinos Capixabas na TV Gazeta

A temporada do programa Destinos Capixabas está no ar todos os sábados, às 8h30, na TV Gazeta. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

