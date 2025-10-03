Destinos Capixabas

Muqui, tesouro do Sul capixaba: história, café premiado e a Rota do Dragão

Cidade oferece um raro equilíbrio: patrimônio preservado, café premiado, gastronomia em ascensão e novas rotas de experiência

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:51

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo Crédito: Matheus Martins

Entre vales e cafezais, Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, se reinventa com experiências gastronômicas e culturais. O Sítio Histórico de Muqui reúne mais de 200 casas tombadas, com casarões que exibem sacadas de ferro, vitrais e detalhes ecléticos de um período em que a cidade foi polo de circulação de gente e riqueza.

A linha do trem, que no passado ligava a região diretamente ao Rio de Janeiro, ajudou a escoar produção, trazer modas e consolidar um traço cosmopolita que ainda ecoa na paisagem urbana. No centro, a Igreja Matriz São João Batista - em estilo neogótico de fachada imponente - é um dos marcos da cidade e funciona como referência visual para quem percorre o casario.

Igreja Matriz São João Batista, em Muqui Crédito: Matheus Martins

E, para mergulhar ainda mais fundo no passado, o Solar do Lagarto abre portas: o casarão histórico propõe uma viagem no tempo com objetos e histórias da época; ali também funcionam hospedagem e um espaço para eventos culturais, conectando memória e contemporaneidade.

Capital histórica do conilon especial

A história de Muqui também se conta na xícara. O café produzido no município, com destaque para o conilon especial, já foi eleito o melhor do Brasil em diferentes premiações, fazendo do grão um embaixador local. Em fazendas e cafeterias, não faltam relatos sobre terroir, processos e colheita seletiva.

Mercado Regional renovado

Reformado recentemente, o Mercado Regional virou ponto de encontro. O espaço abriga pastelaria, bar de drinks, comida árabe, doces e uma agenda de atividades culturais, reunindo moradores e visitantes em torno de música, feiras e ações educativas. É o lugar ideal para provar sabores da região, bater papo e observar a vida passar entre uma receita e outra.

O Mercado Regional é um polo de gastronomia e cultura em Muqui Crédito: Matheus Martins

Tradições vivas e cinema

Muqui pulsa cultura o ano inteiro. Nas ruas e salões, sobrevivem e se renovam manifestações como Rei de Bois, Ticumbi e Caxambu, que reúnem batuques, coro, indumentárias e memória coletiva. No calendário, o Festival de Cinema de Muqui ocupa casarios e espaços públicos, aproximando a sétima arte do patrimônio histórico e convertendo a cidade em set a céu aberto.

A vida cultural e artística de Muqui é pulsante Crédito: Matheus Martins

Rota do Dragão: jardins secretos e hospedagem de alto padrão

A mais nova vitrine turística atende por Rota do Dragão. O nome, no mínimo curioso, é inspirado em uma pedra com desenho que lembra a criatura mítica. Ao longo do trajeto, surgem empreendimentos que somam charme e hospitalidade.

A pedra do Dragão é um verdadeiro charme na rota turística Crédito: Matheus Martins

No sítio Flor e Café, da Helen, (com agendamento) o visitante vive a experiência de um café em um “jardim secreto”: um pequeno labirinto de plantas gigantes que mistura curiosidade e fantasia. Com bolos, pães, cafés premiados e o famoso suco de bougainville (flor da região), o turista se delicia e vive momentos de descanso.

O sítio Flor e Café convida o turista a um delicioso café no jardim secreto Crédito: Matheus Martins

Para quem busca relaxar com conforto, a Tânia Alves Guest House oferece acomodações de luxo - um oásis de silêncio e cuidado em meio ao casario. O local conta com poucas unidades (propositalmente), possui piscina, sauna e quartos completos. Tem até com ofurô.

A pousada Tânia Guest House é um oasis em Muqui, com quartos confortáveis e área silenciosa Crédito: Matheus Martins

Muqui oferece um raro equilíbrio: patrimônio preservado, café premiado, gastronomia em ascensão e novas rotas de experiência. É destino para caminhar sem pressa, conversar com moradores, fotografar fachadas, provar cafés e deixar que a cidade revele, esquina a esquina, por que segue sendo um dos roteiros mais completos do Sul do Espírito Santo.

Temporada de Destinos Capixabas na TV Gazeta

A temporada do programa Destinos Capixabas está no ar todos os sábados, às 8h30, na TV Gazeta. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

