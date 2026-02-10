Carnaval no ES

Lilian Lomeu e Andréa Nery puxam trios elétricos da Beira-Mar ao Sambão do Povo

Circuito da Folia volta a ocupar a Avenida Beira-Mar, no Centro, com cortejo até o Sambão do Povo onde terá shows de Marcus Rauta e André Lellis

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:54

Lilian Lomeu e Andréa Nery puxam trio elétrico em Vitória Crédito: Reprodução/Youtube/@LilianLomeu; Reprodução Instagram @andreaneryoficial / Kayo Dalvi

A programação do carnaval segue animada em Vitória com a 3ª edição do Circuito da Folia, que volta a ocupar a Avenida Beira-Mar. De sábado a terça-feira, sempre a partir das 19h, os trios elétricos conduzem os foliões até o Sambão do Povo, onde a programação segue noite adentro.

Em 2026, o Circuito ganha um recorte especial ao destacar o protagonismo feminino: todos os trios elétricos serão comandados por mulheres, com a animação da capixaba Lilian Lomeu e a energia da baiana André Nery.

Leia mais Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

No sábado (14), quem abre o cortejo é a cantora e compositora Lilian Lomeu. Graduada em Licenciatura em Música, ela iniciou a carreira ainda criança e construiu uma trajetória marcada pela passagem por Salvador, onde atuou como backing vocal de bandas nacionais.

Ao longo dos anos, Lilian firmou parcerias com nomes como Arlindo Cruz, Neguinho da Beija-Flor e Pepeu Gomes, além de lançar trabalhos autorais ligados ao axé e ao pagode baiano.

André Lellis vai tocar no Sambão do Povo no domingo de carnaval Crédito: Arthur Louzada

No domingo (15), o comando do trio fica com a baiana Andréa Nery, radicada no Espírito Santo e reconhecida como uma das principais puxadoras de trio da região Sudeste. Dona de voz potente e presença marcante, Andréa já dividiu palco com Ivete Sangalo, Tatau e Gilberto Gil, além de acumular apresentações históricas em grandes carnavais e micaretas pelo país.

Como já virou tradição na capital, a festa não termina com o fim do cortejo. No Sambão do Povo, o público segue em clima de Carnaval. No sábado (14), a programação segue com os desfiles das escolas de samba da Série Ouro.

Leia mais Carnaval de Santa Teresa celebra botecos com a tradição das marchinhas

Já no domingo (15), a partir das 20h30, a programação musical conta com shows de Marcus Rauta, um dos principais representantes do axé no Espírito Santo, e do baiano André Lellis, nome frequente em grandes carnavais e projetos ligados ao axé.

As atrações do Circuito da Folia e da chegada ao Sambão do Povo na segunda e terça-feira de Carnaval ainda serão anunciadas pelos organizadores, reforçando que, em Vitória, a regra segue a mesma: a festa só acaba quando termina.

Serviço

Data: de sábado (14) a terça-feira (17) de carnaval

de sábado (14) a terça-feira (17) de carnaval Horário: a partir das 19h

a partir das 19h Local: Avenida Beira-Mar, Centro de Vitória até o Sambão do Povo

Avenida Beira-Mar, Centro de Vitória até o Sambão do Povo Trios elétricos: Sábado (14): Lilian Lomeu / Domingo (15): Andréa Nery

Sábado (14): Lilian Lomeu / Domingo (15): Andréa Nery Shows: no Sambão do Povo – Domingo (15), a partir das 20h30: Marcus Rauta e André Lellis

Este vídeo pode te interessar