Carnaval de Vitória terá premiação de até R$ 15 mil para blocos de rua; veja como se inscrever

Ação fortalece o carnaval de rua e destaca o papel dos blocos na construção da identidade cultural da cidade. Inscrições seguem até 27 de fevereiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17:18

Bloco Kustelão em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez, os blocos de carnaval de rua de Vitória vão receber premiação em dinheiro pelo papel que desempenham na folia da capital. A novidade promete dar ainda mais fôlego aos desfiles que já começaram a movimentar as ruas com música, fantasia e muita criatividade.

A iniciativa é da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), e reconhece oficialmente a contribuição dos blocos para o fortalecimento do carnaval de rua. Ao todo, até 30 blocos poderão ser contemplados, divididos em três categorias, que levam em conta porte, local e período de atuação.

Na Categoria 01, serão premiados nove blocos que desfilam no Centro Histórico durante o carnaval oficial, de sábado a terça-feira. Já a Categoria 02 contempla 20 blocos que realizaram desfiles licenciados fora do período oficial do carnaval em 2025.

Carnaval 2025 - Bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Categoria 03 é voltada a um bloco de grande porte que também atua fora do calendário oficial, com histórico comprovado de desfiles em diferentes anos. Os valores da premiação variam conforme a categoria: R$ 15 mil para os blocos das categorias 01 e 03 e R$ 6 mil para os selecionados na categoria 02.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até o dia 27 de fevereiro. O cadastro é feito exclusivamente pela internet, por meio do site www.protocolo.vitoria.es.gov.br. Cada proponente pode inscrever apenas uma proposta, com a documentação obrigatória prevista no edital, incluindo o formulário de inscrição e a declaração de representação assinada por, no mínimo, três integrantes da organização do bloco.

As propostas são avaliadas por ordem de inscrição, com divulgação dos resultados em fluxo contínuo, à medida que as etapas de seleção são concluídas, até o preenchimento do limite de vagas por categoria. Cabe aos proponentes acompanhar o andamento da inscrição. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (27) 3132-2068 ou pelo e-mail [email protected] .

A premiação integra as ações da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, que destina recursos para o fomento artístico e cultural em todo o país. Para o segundo ciclo da política, Vitória recebeu R$ 2.453.214,11, valor que será aplicado conforme o Plano de Aplicação de Recursos, construído com participação popular ao longo de 2025.

