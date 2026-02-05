Carnaval no ES

"Cachoeiraço" está de volta e terá três dias de folia em Cachoeiro de Itapemirim

Avenida Beira Rio recebe shows de Terra Samba e Flávia Mendonça, além de blocos tradicionais e programação para a criançada

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:00

Cachoeiraço terá shows de Terra Samba e Flávia Mendonça Crédito: Divulgação / Cloves Louzada

O carnaval que marcou gerações voltou a Cachoeiro de Itapemirim. O "Cachoeiraço 2026" já tem programação confirmada e promete transformar a Avenida Beira Rio em um grande corredor da alegria entre os dias 6 e 8 de fevereiro. A proposta é reunir diferentes ritmos, blocos tradicionais e atividades pensadas para públicos de todas as idades.

A abertura, nesta sexta-feira (6), aposta no clima clássico do carnaval, com samba, pagode e axé. Entre os destaques da noite estão a banda Terra Samba e a cantora Flávia Mendonça, além de atrações locais que ajudam a aquecer o público desde o início da festa.

No sábado (7), a programação começa mais cedo e mistura tradição e animação. O Concurso Rei Momo e Rainha abre oficialmente o dia, seguido por blocos, apresentações musicais e shows que se estendem até a noite, mantendo a avenida em clima de celebração contínua.

Já o domingo (8) será dedicado às famílias. O destaque fica por conta do Carnapet, espaço pensado para quem quer curtir o carnaval ao lado dos animais de estimação, e do encerramento com Tina Show e o Bloco Batatinha, em um clima leve e descontraído para fechar a folia.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira – 6 de fevereiro

19h – Bloco Tsunami

19h40 – Vinicinho do Cavaco e Banda

20h30 – Terra Samba

22h30 – Vinicinho do Cavaco e Banda

23h – Flávia Mendonça





Sábado – 7 de fevereiro

17h – Concurso Rei Momo e Rainha

17h30 – Bloco Tsunami

18h30 – Charles Vicentin

20h – Pagode do Dudu com participação do ArtSamba

20h30 – Banda Agitaê

22h30 – Pagode do Dudu com participação do ArtSamba

23h – Filipe Fantin





Domingo – 8 de fevereiro

16h – Carnapet

17h – Tina Show com o Bloco Batatinha

