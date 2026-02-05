BBB 26

Jonas Sulzbach e Maxiane voltam a se beijar no BBB 26

Casal trocou beijos durante a Festa da Líder Maxiane. O momento íntimo aconteceu nesta quinta-feira (5) de madrugada

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:46

Jonas Sulzbach e Maxiane voltam a se beijar no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Jonas Sulzbach e Maxiane Rodrigues voltaram a se beijar no BBB 26.

O casal trocou beijos durante a Festa da Líder Maxiane. O momento íntimo aconteceu nesta quinta-feira (5) de madrugada.

Alberto Cowboy e Sarah Andrade incentivaram a dupla. "Segura, Brasil! É a Líder", disse Cowboy. "Que delícia, Brasil", completou Sarah.

Jonas e Maxiane já haviam se beijado na primeira festa do reality show. Após a festa, ocorrida na primeira semana do programa, o veterano chamou a pipoca para dormir com ele.

