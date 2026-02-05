Editorias do Site
Gêmea de Milena revela que sofreu acidente de carro após sister relatar pesadelo

Recreadora infantil se dirigiu à irmã durante seu depoimento matinal no Raio-X

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:47

A sister Milena Moreira, do BBB 26, e sua irmã gêmea, Mile Crédito: Montagem/Globo/Instagram/@miile15_

A sister Milena Moreira, do BBB 26 (Globo), relatou, durante seu depoimento matinal no Raio-X, que teve um pesadelo com sua gêmea, Mile Moreira. Preocupada, ela comentou que chegou a acordar antes do despertador.

"Mile, eu espero que você esteja bem. Eu acordei hoje pela primeira vez antes da música porque eu tive um mega pesadelo com você, irmã. Como diz o povo, notícia ruim chega rápido, então eu espero, de coração, que você esteja bem", disse Milena.

A irmã gêmea da sister escreveu no Instagram que a recreadora infantil não precisa se preocupar. Ela esteve envolvida em um acidente de carro, mas não teve ferimento. Mile ainda comentou que não parou de pensar na irmã durante a madrugada.

"Tive um sim um acidente de carro por conta da neve. O carro não conseguiu parar a tempo por causa da pista escorregadia, mas foi apenas um susto. Os danos foram somente materiais", afirmou comunicado postado em suas redes sociais.

O Raio-X é o momento durante a manhã que os brothers vão, um de cada vez, para o Confessionário deixar um recado para amigos, família e torcida e também votam no Queridômetro, onde avaliam cada participante da casa com um emoji.

