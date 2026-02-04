Reality

No BBB 26, participantes avaliam novas estratégias e montam 'Paredão dos sonhos'

Enquanto aliados do ex-brother planejavam os passos seguintes, participantes próximos de Leandro e Ana Paula celebraram a permanência da dupla

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:16

Milena e Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

A madrugada desta quarta-feira, 4, no BBB 26, foi marcada por conversas sobre estratégia após a eliminação de Brigido.

Enquanto aliados do ex-brother se reuniram para definir os próximos passos no jogo, participantes próximos de Leandro e Ana Paula comemoraram a permanência da dupla e reforçaram suas alianças dentro da casa. Veja o resumo:

Ana Paula e Leandro comemoram permanência na casa

Após a eliminação de Brigido, Ana Paula e Leandro se abraçaram e comemoraram a permanência no reality.

Aliados de Brigido avaliam eliminação

Na área externa, Sarah, Jonas e Alberto Cowboy avaliaram o que pode ter motivado a eliminação de Brigido no Paredão. Cowboy avalia que o ex-brother pode ter se aproximado muito de Matheus, segundo eliminado do programa.

Sarah avalia o comportamento de Ana Paula diante do público e Jonas diz que a veterana oferece entretenimento.

Mais tarde, Cowboy diz que o público está vendo a comemoração dos brothers após a eliminação de Brigido. "Se ela tivesse saído, a gente não estaria gritando."

Ana Paula lembra indisposição com Brigido

Na varanda, Ana Paula lembra que Brigido estava sorrindo enquanto ela cumpria o castigo do monstro.

Sarah alerta Jonas sobre próximo Paredão

Sarah diz a Jonas que eles estão no alvo da casa no próximo Paredão. "Fazer de tudo para escapar, mas é isso", responde o gaúcho.

Ana Paula avalia próximos passos no jogo

Em conversa com os aliados, Ana Paula orienta como eles devem se comportar no jogo. Na conversa, Juliano opina que os brothers deveriam chamar Samira para saber de qual lado a sister está. Todos concordam.

Gabriela aponta seus rivais no jogo

No gramado com Edilson, Gabriela diz que seus problemas na casa são com Babu e Juliano, chama Marciele de planta e critica Maxiane após ter sido chamada de "leva e traz" pela sister. "Ouviram o que estava falando no quarto e falaram para ela. A pessoa que foi leva e traz, é uma hipocrisia."

Maxiane pensa em quem vetar da festa

Maxiane é orientada por Marciele a não vetar Ana Paula na festa do líder. O nome de Milena aparece como opção para a pernambucana.

Mais tarde, Maxiane avalia que não seria legal vetar Gabriela, pois a sister ficou de fora da última festa do líder. A pernambucana ainda conta que ela e Gabriela conversam após o desentendimento do Sincerão.

Brothers pensam em espalhar uma informação falsa na casa

Cowboy, Jonas e Sarah avaliam com aliados a possibilidade de inventar que Cowboy recebeu uma informação que mudaria algo no jogo para atrapalhar a estratégia dos outros participantes. "Tem que pensar bem, não espalhem nada", diz Jonas.

Juliano e Babu criticam sisters

Em conversa com Babu, Juliano diz que Maxiane se transforma em outra pessoa no programa ao vivo. O dançarino ainda diz que ficou triste com a pernambucana e Babu concorda. Jordana também entra no alvo dos brothers e Babu avalia a advogada como planta.

Babu ainda revelou que o motivo de ter se aliado a Ana Paula foi os rivais da jornalista serem chatos. "Eles acham que ela fala e a gente obedece", diz Juliano.

Samira e Milena retomam última discussão Samira conversou com Milena e Ana Paula sobre os últimos desentendimentos com a recreadora infantil. Samira diz que tentou se entender com Milena e ainda assim não foi suficiente. Milena justificou que é difícil acreditar pois a sister vive do lado oposto do jogo dela.

Samira ainda aconselhou Milena sobre uma briga com Chaiany, e disse que Milena não se desculpou com a goiana na ocasião. "Eu pedi desculpa a ela duas vezes antes de explicar as coisas", rebateu Milena.

Samira retoma a conversa que teve com Milena na última festa do líder e diz que não foi legal a abordagem da sister. Milena afirma que a intenção era afastar Samira.

A conversa continua e Milena insiste que não quer proximidade com Samira. "É uma forma de me proteger e te proteger", explica Milena. "Você acha que eu tenho medo de ti?", rebate Samira.

Brothers montam 'Paredão dos sonhos'

Marcelo, Juliano, Chaiany e Babu pensam sobre o próximo Paredão e indicam como eles queriam que a berlinda fosse formada. Para Juliano, um Paredão com Jonas, Sarah e Gabriela seria bom. Para Babu, o Paredão perfeito seria entre Sarah Jonas e Cowboy.

