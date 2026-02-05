Vila Velha: Prainha Vive terá bloco de carnaval, funk retrô e muito mais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:00
Prepare o protetor solar e a animação: a edição de Verão do Prainha Vive chega nos dias 7 e 8 de fevereiro para transformar o estacionamento do Parque da Prainha em um grande ponto de encontro da cultura capixaba - e claro, de carnaval. Com entrada gratuita, o evento reúne música, arte, economia criativa e empreendedorismo local em dois dias de programação, começando sempre às 15h.
No sábado (7), a festa começa em clima de carnaval com o Bloco Balança Penha, que abre os caminhos da edição de verão. Na sequência, o público confere a energia de Frazão. O encerramento da noite fica por conta da nostalgia e do ritmo dançante do funk retrô de Jefinho Faraó. Nos intervalos entre os shows, quem comanda a pista é o DJ Vinny.
Já o domingo (8) será dedicado ao pop e rock. A abertura marca o primeiro show da turnê de Ronnie Silveira, Vitu & Moreatti, em um encontro de talentos que promete emocionar o público. Em seguida, Dona Fran, um dos grandes nomes do rock capixaba, sobe ao palco. O encerramento da edição fica por conta de um tributo especial com Cadu Caruzo. Nos intervalos, o som fica sob o comando do DJ Ralph Pitanga.
Além da música, o público poderá visitar a Feira Maré Criativa, que reúne expositores de artesanato e produtos da economia criativa. A estrutura do evento conta ainda com bar, chopp artesanal, drinks, opções variadas de gastronomia e espaço kids.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta