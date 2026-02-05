Do funk ao rock

Vila Velha: Prainha Vive terá bloco de carnaval, funk retrô e muito mais

Evento acontece em Vila Velha com dois dias de programação, reunindo atrações variadas no sábado e domingo dedicado ao pop e rock capixaba

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:00

Prainha Vive especial de verão terá bloco de carnaval, funk retrô e muito mais Crédito: Carol Machado

Prepare o protetor solar e a animação: a edição de Verão do Prainha Vive chega nos dias 7 e 8 de fevereiro para transformar o estacionamento do Parque da Prainha em um grande ponto de encontro da cultura capixaba - e claro, de carnaval. Com entrada gratuita, o evento reúne música, arte, economia criativa e empreendedorismo local em dois dias de programação, começando sempre às 15h.

No sábado (7), a festa começa em clima de carnaval com o Bloco Balança Penha, que abre os caminhos da edição de verão. Na sequência, o público confere a energia de Frazão. O encerramento da noite fica por conta da nostalgia e do ritmo dançante do funk retrô de Jefinho Faraó. Nos intervalos entre os shows, quem comanda a pista é o DJ Vinny.

Já o domingo (8) será dedicado ao pop e rock. A abertura marca o primeiro show da turnê de Ronnie Silveira, Vitu & Moreatti, em um encontro de talentos que promete emocionar o público. Em seguida, Dona Fran, um dos grandes nomes do rock capixaba, sobe ao palco. O encerramento da edição fica por conta de um tributo especial com Cadu Caruzo. Nos intervalos, o som fica sob o comando do DJ Ralph Pitanga.

Além da música, o público poderá visitar a Feira Maré Criativa Crédito: Carol Machado

Além da música, o público poderá visitar a Feira Maré Criativa, que reúne expositores de artesanato e produtos da economia criativa. A estrutura do evento conta ainda com bar, chopp artesanal, drinks, opções variadas de gastronomia e espaço kids.

Programação

Sábado (07): Bloco Balança Penha, Frazão, Jefinho Faraó (funk retrô) e DJ Vinny

Serviço

Evento: Prainha Vive – Edição de Verão

Data: 07 e 08 de fevereiro

07 e 08 de fevereiro Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Estacionamento do Parque da Prainha – Vila Velha

Estacionamento do Parque da Prainha – Vila Velha Entrada: Gratuita

