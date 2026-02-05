Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/02/2026

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:49
A quinta-feira será agitada para os signos. A energia estará alta e as cartas do tarot mostram caminhos não tão fáceis, mas essenciais para a jornada de autoconhecimento de todos. Será um dia para compreender quem se deseja ser e construir um rumo de mais estabilidade e amadurecimento.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
Um ciclo chegará ao fim de forma definitiva. Poderá doer, mas será libertador . Insistir no que já acabou apenas prolongará o desgaste. Por isso, a carta “10 de Espadas” pede aceitação e desapego: o alívio virá logo depois do ponto final.
Ansiedades e pensamentos repetitivos pedirão atenção, conforme a carta “9 de Espadas”. O sofrimento será maior na mente do que na realidade. Evite se culpar em excesso e não enfrente tudo sozinho(a). Conversar e descansar farão diferença hoje.
Mudanças abruptas quebrarão estruturas frágeis, segundo a carta “A Torre”. Algo em sua vida que parecia sólido mostrará falhas . Embora assuste, essa queda abrirá espaço para reconstruções mais verdadeiras. Lembre-se de que resistir apenas aumentará o impacto.
Energia, impulso e coragem para agir encontrarão você hoje, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, convites inesperados e decisões rápidas. Apenas cuide para não agir por impulso emocional. Movimento com consciência será a chave.
Decepções pedirão elaboração. Haverá algo a ser lamentado, mas nem tudo estará perdido. A carta “5 de Copas” convida você a olhar para o que ainda permanece de pé e transformar a dor em aprendizado .
A carta “6 de Paus” mostra reconhecimento merecido. Suas atitudes recentes começarão a render frutos, elogios ou validação externa. Confie no seu valor e não minimize suas conquistas.
A carta “O Mago” mostra que o poder pessoal está ativado. O dia favorecerá comunicação, negociações, decisões e inícios. Você terá os recursos necessários — será hora de agir com intenção e foco.
Defesa de território marcará esta quinta-feira, mostra a carta “7 de Paus”. Você poderá sentir necessidade de se posicionar e sustentar sua verdade diante de pressões externas. Não recue do que acredita, mas escolha bem suas batalhas.
Maturidade emocional estará em destaque, conforme a carta “Rei de Copas”. O equilíbrio entre razão e sentimento ajudará a lidar com situações sensíveis. Será um ótimo dia para conversas profundas, reconciliações ou decisões feitas com empatia.
Respeite seu momento de introspecção, indica a carta “O Eremita”. O dia pedirá silêncio, análise e afastamento do barulho externo. As respostas virão da escuta interior. Menos pressa, mais sabedoria.
Estabilidade, segurança e visão de longo prazo marcarão o dia, revela a carta “10 de Ouros”. Assuntos ligados à família, finanças ou projetos duradouros ganharão força. Será um bom momento para pensar no futuro com bases sólidas.
Encontros significativos e trocas verdadeiras marcarão sua quinta-feira. Poderá ser um avanço no amor, uma parceria alinhada ou reconciliação. A carta “2 de Copas” fala de conexões construídas na reciprocidade.
