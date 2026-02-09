Editorias do Site
Carnaval de Santa Teresa celebra botecos com a tradição das marchinhas

Confira a programação gratuita do festival Santo Boteco, que garante a folia na Cidade dos Colibris entre 13 e 17 de fevereiro

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:49

Festival Santo Boteco, realizado no carnaval em Santa Teresa
O festival é realizado durante o carnaval, no centro de Santa Teresa Crédito: Astris Filmes

Já virou tradição no carnaval das montanhas capixabas: o festival Santo Boteco vai tomar conta de Santa Teresa mais uma vez com gastronomia, marchinhas e atrações para toda a família, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O evento é aberto ao público e acontece no centro, com atividades concentradas na Praça da Cultura e na Rua do Lazer. 

A proposta do Santo Boteco é reunir o espírito das antigas folias de clube e a excelência de alguns dos principais botequins teresenses. Por isso, no cardápio da festa, o público é convidado a embarcar em uma verdadeira viagem pelos sabores que fazem da Cidade dos Colibris uma referência gastronômica no Espírito Santo.

As opções à venda na praça de alimentação vão contemplar desde as massas produzidas pelas nonnas italianas há diversas gerações até os tira-gostos mais famosos da região. 

Além do Trio Italiano - formado por polenta frita crocante, queijos típicos e linguiças artesanais, um clássico de Santa Teresa -, o público vai encontrar nos estandes torresmo de rolo ou em barrinha, costelinha de porco com batata, espetinho de kafta com queijo coalho, pão com churrasco, camarão frito, pizzas e, na seção que remete à imigração italiana, cappelletti, taiadela com molhos variados e nhoque de abóbora. Os pratos custarão a partir de R$ 15. 

Linguiça com polenta frita da Cantina da Nonna, em Santa Teresa
Linguiça suína com polenta frita: um clássico nos botecos da região Crédito: Acervo/Instituto Panela de Barro

As cervejarias locais Zamprogno, Berger Bier e Três Santas têm presença garantida, com uma ampla variedade de estilos de chope artesanal, a partir de R$ 13 (300ml): Pilsen, Cream Ale, IPA, Irish Red Ale, American IPA, Saison, Tripel e Red Ale, entre outros. Cachaças e produtos do agroturismo capixaba também farão parte do evento. 

Marchinhas, samba e rock 'n' roll

A programação musical na Praça da Cultura terá como destaque as marchinhas, o samba e o chorinho, resgatando a essência da festa popular. A Rua do Lazer, por sua vez, abrirá espaço para apresentações de rock e MPB, consolidando a diversidade sonora do carnaval teresense. 

Entre as atrações confirmadas, a banda Soul Pop vem com axé, e o samba fica por conta de Engesamba, Máfia do Samba, Bloco Sambaju, 522, Só Resenha, Na Intimidade do Samba e Nando Moura. As tradições carnavalescas serão representadas por Bebeto e os Bonecos junto à Banda Folia, com um repertório dedicado às marchinhas. 

Programação completa

PRAÇA DA CULTURA

13/02 | Sexta-feira

  • 14h - Bloco da Rosa (Pestalozzi)
  • 19h - Abertura do evento
  • 20h30 - Banda Soul Pop (axé)
  • 22h - Engesamba (pagode);
14/02 | Sábado
  • 10h - Abertura da feira e praça de alimentação
  • 11h - Matinê infantil com Tia Joyce (recreação)
  • 14h - Na Intimidade do Samba (samba/choro);
  • 19h - Chegada da marchinha de carnaval com "Bebeto e os Bonecos"
  • 20h30 - Made in Bahia (MPB)
  • 22h30 - Sambanejo (samba)
15/02 | Domingo
  • 10h - Abertura da feira e praça de alimentação
  • 11h - Matinê infantil com Tia Joyce (recreação)
  • 14h - Máfia do Samba (roda de samba);
  • 19h - Chegada da marchinha de carnaval com "Bebeto e os Bonecos"
  • 20h30 - Novelo (brasilidades)
  • 22h30 - Bloco Sambaju (samba)
16/02 | Segunda-feira
  • 10h - Abertura da feira e praça de alimentação
  • 11h - Matinê infantil com Tia Joyce (recreação)
  • 14h - Alan Machado (brasilidades)
  • 19h - Chegada da marchinha de carnaval
  • 20h30 - 522 (samba)
  • 22h30 - Só Resenha (pagode)
17/02 | Terça-feira
  • 10h - Abertura da feira e praça de alimentação
  • 12h - Nando Moura (samba/pagode)
  • 14h - Som e Cia (axé)

RUA DO LAZER

Sábado (14/02) e domingo (15/02)

  • 14h30 - Rock da Tarde 
  • 17h - Banda Folia (marchinha) com Bebeto e os Bonecos
16/02 | Segunda-feira
  • 14h30 - Rock da Tarde 
  • 17h - Banda Folia (marchinha de carnaval)
17/02 | Terça-feira
  • 14h30 - Rock da Tarde.

FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL SANTO BOTECO 2026
Quando: de 13 a 17 de fevereiro (sábado a terça de carnaval), no Centro de Santa Teresa
Entrada gratuita
Mais informações: @santobotecosantateresa. 

