Santa Leopoldina prepara carnaval de Rua tradicional com bonecos gigantes

Programação conta com atrações regionais para todas as idades de sexta-feira (13) à terça (17)

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 08:00

Carnaval de Santa Leopoldina terá marchinha, matinê, shows e bonecos gigantes Crédito: Divulgação/Prefeitura

O Carnaval de Santa Leopoldina, tradicional e querido pelos habitantes - e turistas-, está de pé em 2026 com uma programação variada que vai da sexta-feira (13) à terça (17).

Em todos os dias, a Banda de Marchinhas Leopoldinense comandará a folia, sendo seguida pela Banda Show Leopoldinense. No domingo (15), a matinê divertida com desfile de bonecos promete animar a criançada, que pode continuar curtindo o evento na segunda-feira (16) com mais recreação infantil.

Banda de Marchinhas Leopoldinense desfilará pelas ruas da cidade Crédito: Divulgação/Prefeitura

Também no domingo, o Concurso Rainha e Princesas do Carnaval traz aquele gostinho de competição ao som de muita música com o grupo Brasil Tambores. No fim de cada dia, shows de atrações regionais no Pátio de Festas animam os foliões. Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (13)

18h30 - Abertura Oficial

18h30 às 20h30 - Banda de Marchinhas Leopoldinense (saída do Pátio de Festas)

20h30 às 22h30 - Banda Show Leopoldinense (ruas da cidade)

22h à 01h - Show com o Grupo Sob Controle (Pátio de Festas)

Sábado (14)

18h30 às 21h - Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)

21h às 23h30 - Banda Show Leopoldinense e bonecos gigantes (ruas da cidade)

23h30 às 01h - Show com Ton Oliver (Pátio de Festas)

Domingo (15)

16h às 19h - Matinê Divertida: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense, desfile de bonecos e recreação da Tia Lari (Praça da Independência)

18h às 20h30 - Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)

20h30 às 22h30 - Banda Show Leopoldinense e os bonecos gigantes (ruas da cidade)

22h30 às 23h - Concurso Rainha e Princesas do Carnaval com Brasil Tambores (Pátio de Festas)

23h à 01h - Show com Andrea Nery (Pátio de Festas)

Segunda-feira (16)

16h às 18h30 - Matinê Divertida: Bloquinho Kids Leopoldinense, com a Banda de Marchinhas Leopoldinense, desfile de bonecos e recreação da Tia Lari (Praça da Independência)

18h às 20h30 - Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)

20h30 às 23h - Banda Show Leopoldinense e os bonecos gigantes (ruas da cidade)

23h à 01h - Show com SambaJu (Pátio de Festas)

Terça-feira (17)

18h30 às 21h30 - Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)

21h30 às 23h30 - Banda Show Leopoldinense (ruas da cidade)

22h30 à 01h - Show com Léo Mai (Pátio de Festas)

