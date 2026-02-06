Santa Leopoldina prepara carnaval de Rua tradicional com bonecos gigantes

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 08:00
O Carnaval de Santa Leopoldina, tradicional e querido pelos habitantes - e turistas-, está de pé em 2026 com uma programação variada que vai da sexta-feira (13) à terça (17).
Em todos os dias, a Banda de Marchinhas Leopoldinense comandará a folia, sendo seguida pela Banda Show Leopoldinense. No domingo (15), a matinê divertida com desfile de bonecos promete animar a criançada, que pode continuar curtindo o evento na segunda-feira (16) com mais recreação infantil.
Também no domingo, o Concurso Rainha e Princesas do Carnaval traz aquele gostinho de competição ao som de muita música com o grupo Brasil Tambores. No fim de cada dia, shows de atrações regionais no Pátio de Festas animam os foliões. Confira a programação completa:
Sexta-feira (13)
Sábado (14)
Domingo (15)
Segunda-feira (16)
Terça-feira (17)
