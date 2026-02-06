Com audiodescrição

Projeto Palavra Colada celebra potência literária e fortalece acessibilidade em Vila Velha

)Inscrições podem ser feitas até a próxima segunda (9). Serão selecionadas 20 frases de escritoras do município

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10:17

Lambe-lambes serão colocados em espaços culturais do município Crédito: @rodolfo_vieira

Frases de escritoras de Vila Velha vão ganhar as paredes da cidade. Isso porque o projeto Palavra Colada vai transformar as produções em lambe-lambes, que serão colocados em espaços culturais do município.

A proposta é escolher 20 frases com até 150 caracteres para serem impressas e coladas em formato de intervenção urbana. A curadoria será feira por Fabíola Mozine, fundadora do Cine por Elas, Suely Bispo, atriz e mestre em estudos culturais, e Kátia Filho, mulher de axé.

Além das 15 frases selecionadas, as curadoras também irão escolher mais 5 frases como forma de homenagear escritoras já consagradas pelo público, reforçando a memória literária local e conectando diferentes gerações de escrita e leitura

Para Fabrícia Mozine, o projeto busca evidenciar a potência literária da cidade.“É mostrar que Vila Velha tem muitas escritoras e ampliar a voz e visibilidade delas”, disse.

Para participar, basta se inscrever até dia 09 de janeiro, próxima segunda-feira, pelo link disponível no Instagram do Cine por Elas. As frases selecionadas serão divulgadas no dia 14.

Serão escolhidas 20 frases Crédito: Acervo/Cine por Elas

Acessibilidade

Os lambe-lambes terão ainda audiodescrição, ampliando a inclusão e permitindo que mais pessoas acessem e vivenciem a intervenção artística.

