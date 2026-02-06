Projeto Palavra Colada celebra potência literária e fortalece acessibilidade em Vila Velha

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 10:17
Frases de escritoras de Vila Velha vão ganhar as paredes da cidade. Isso porque o projeto Palavra Colada vai transformar as produções em lambe-lambes, que serão colocados em espaços culturais do município.
A proposta é escolher 20 frases com até 150 caracteres para serem impressas e coladas em formato de intervenção urbana. A curadoria será feira por Fabíola Mozine, fundadora do Cine por Elas, Suely Bispo, atriz e mestre em estudos culturais, e Kátia Filho, mulher de axé.
Para Fabrícia Mozine, o projeto busca evidenciar a potência literária da cidade.“É mostrar que Vila Velha tem muitas escritoras e ampliar a voz e visibilidade delas”, disse.
Para participar, basta se inscrever até dia 09 de janeiro, próxima segunda-feira, pelo link disponível no Instagram do Cine por Elas. As frases selecionadas serão divulgadas no dia 14.
Os lambe-lambes terão ainda audiodescrição, ampliando a inclusão e permitindo que mais pessoas acessem e vivenciem a intervenção artística.
