Trio do Chiclete com Banana puxa carnaval de Conceição da Barra; veja atrações

Trio do Chiclete com Banana puxa Carnaval de Conceição da Barra Crédito: Reprodução Instagram @chicletecombanana / @vinigefilms
O Barra Folia 2026 está chegando a Conceição da Barra e promete movimentar o balneário com cinco dias de festa e mais de 50 atrações, entre 13 e 17 de fevereiro. Entre os destaques nacionais estão Chiclete com Banana, que se apresenta em trio elétrico, e o cantor baiano Zé Paulo, além de uma programação diversa com artistas regionais e blocos tradicionais.
A programação se espalha pela sede do município e pela vila de Itaúnas, reunindo ritmos como axé, samba, marchinhas e outras vertentes da música popular.
Entre os nomes capixabas confirmados estão Alan Venturin, Andrea Nery e Matheus Emis. Já entre as atrações locais aparecem Banda Agytos, TyHenry e a tradicional bandinha Pôr do Sol, presença querida do Carnaval barrense.
Os blocos também têm espaço garantido. Na sede da Barra, desfilam Laboratório, Maartins, Casa Velha e o Para Rai, que celebra 40 anos de história neste carnaval. Em Itaúnas, a festa toma as ruas com os blocos Itaúnas Pra Sempre Vou Te Amar, Girinos (infantil), Solte a Perereca, Aí Dentro e Oiá o Jegue.
Carnaval em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal
Os shows e desfiles acontecem em diferentes pontos da cidade, com palcos montados na praia, na Praça Matriz, na Praça do Cais e na arena do Festival de Botecos, na Praça do Farol.
A programação musical começa ao meio-dia, nas praias, e segue até 2h da manhã, com apresentações na orla e pelas ruas do balneário e da vila de Itaúnas.
Corredor da Folia e Festival de Botecos
Entre as novidades deste ano está o Corredor da Folia, por onde desfilam os blocos e passam as atrações que puxam os foliões em trio elétrico, resgatando o clima do carnaval tradicional da cidade.
Integrado ao Barra Folia, o Festival de Botecos, realizado pelo Instituto Panela de Barro, transforma a Avenida do Farol em um corredor gastronômico durante os dias de festa.
Empreendedores locais selecionados oferecem petiscos, porções, hambúrgueres artesanais e bebidas, valorizando a culinária regional e garantindo um carnaval com boa música e boa comida.
Cantora Juana Zanchetta vai se apresentar no carnaval de Conceição da Barra Crédito: João Victor (@eujvglima)
Programação
SEXTA - 13/02
18:00 – Abertura da feira gastronômica
20:00 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)
20:30 – Banda Seis 3 (axé pop)
22:30 – Tyhenry (axé)
PALCO MATRIZ
19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)
SÁBADO – 14/02
PALCO PRAIA DO KAIQUE
12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento
13:00 – Filipinho e Banda (pagode/samba)
PALCO MATRIZ
19:30 – Concurso fantasia terceira idade
20:30 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)
PALCO AMOR DE VERÃO
18:00 – Abertura da feira gastronômica
19:00 – Saída do bloco (nome)
20:30 – Grupo Só Resenha (pagode)
22:30 – Saída trio elétrico
00:00 – Rubens Netto (axé pop)
DOMINGO – 15/02
PALCO PRAIA DO KAIQUE
12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento
13:00 – Liliajane Mallmann – Preta e Branca (axé)
PALCO MATRIZ
19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)
19:30 – Concurso fantasia infantil
20:30 – Matinê com Kelly Muniz (axé)
PALCO AMOR DE VERÃO
18:00 – Abertura da feira gastronômica
19:00 – Saída de bloco (nome)
20:30 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)
21:00 – Ferna e Banda (carnapop)
22:30 – Saída trio elétrico
00:00 – Engesamba (pagode)
SEGUNDA – 16/02
PALCO PRAIA DO KAIQUE
12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento
13:00 – Chapalove (axé)
PALCO MATRIZ
19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)
19:30 – Concurso fantasia adulto
20:30 – Nando Moura (pagode)
PALCO AMOR DE VERÃO
18:00 – Abertura da feira gastronômica
19:00 – Saída de bloco
20:30 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)
21:00 – Som e Cia (axé)
22:30 – Saída trio elétrico
00:00 – Banda Agytus (axé)
TERÇA – 17/02
PALCO PRAIA DO KAIQUE
12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento
13:00 – Diego Rodrigues (pagode)
PALCO MATRIZ
19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)