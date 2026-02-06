Carnaval no ES

Trio do Chiclete com Banana puxa carnaval de Conceição da Barra; veja atrações

Serão mais de 50 atrações distribuídas em cinco dias de festa gratuita, com shows, blocos e trios elétricos espalhados pela sede e pela vila de Itaúnas

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 11:00

Trio do Chiclete com Banana puxa Carnaval de Conceição da Barra Crédito: Reprodução Instagram @chicletecombanana / @vinigefilms

O Barra Folia 2026 está chegando a Conceição da Barra e promete movimentar o balneário com cinco dias de festa e mais de 50 atrações, entre 13 e 17 de fevereiro. Entre os destaques nacionais estão Chiclete com Banana, que se apresenta em trio elétrico, e o cantor baiano Zé Paulo, além de uma programação diversa com artistas regionais e blocos tradicionais.

A programação se espalha pela sede do município e pela vila de Itaúnas, reunindo ritmos como axé, samba, marchinhas e outras vertentes da música popular.

Entre os nomes capixabas confirmados estão Alan Venturin, Andrea Nery e Matheus Emis. Já entre as atrações locais aparecem Banda Agytos, TyHenry e a tradicional bandinha Pôr do Sol, presença querida do Carnaval barrense.

Os blocos também têm espaço garantido. Na sede da Barra, desfilam Laboratório, Maartins, Casa Velha e o Para Rai, que celebra 40 anos de história neste carnaval. Em Itaúnas, a festa toma as ruas com os blocos Itaúnas Pra Sempre Vou Te Amar, Girinos (infantil), Solte a Perereca, Aí Dentro e Oiá o Jegue.

Carnaval em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal

Os shows e desfiles acontecem em diferentes pontos da cidade, com palcos montados na praia, na Praça Matriz, na Praça do Cais e na arena do Festival de Botecos, na Praça do Farol.

A programação musical começa ao meio-dia, nas praias, e segue até 2h da manhã, com apresentações na orla e pelas ruas do balneário e da vila de Itaúnas.

Corredor da Folia e Festival de Botecos

Entre as novidades deste ano está o Corredor da Folia, por onde desfilam os blocos e passam as atrações que puxam os foliões em trio elétrico, resgatando o clima do carnaval tradicional da cidade.

Integrado ao Barra Folia, o Festival de Botecos, realizado pelo Instituto Panela de Barro, transforma a Avenida do Farol em um corredor gastronômico durante os dias de festa.

Empreendedores locais selecionados oferecem petiscos, porções, hambúrgueres artesanais e bebidas, valorizando a culinária regional e garantindo um carnaval com boa música e boa comida.

Cantora Juana Zanchetta vai se apresentar no carnaval de Conceição da Barra Crédito: João Victor (@eujvglima)

Programação

SEXTA - 13/02

18:00 – Abertura da feira gastronômica

20:00 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)

20:30 – Banda Seis 3 (axé pop)

22:30 – Tyhenry (axé)

PALCO MATRIZ

19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)





SÁBADO – 14/02

PALCO PRAIA DO KAIQUE

12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento

13:00 – Filipinho e Banda (pagode/samba)

PALCO MATRIZ

19:30 – Concurso fantasia terceira idade

20:30 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)

PALCO AMOR DE VERÃO

18:00 – Abertura da feira gastronômica

19:00 – Saída do bloco (nome)

20:30 – Grupo Só Resenha (pagode)

22:30 – Saída trio elétrico

00:00 – Rubens Netto (axé pop)





DOMINGO – 15/02

PALCO PRAIA DO KAIQUE

12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento

13:00 – Liliajane Mallmann – Preta e Branca (axé)

PALCO MATRIZ

19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)

19:30 – Concurso fantasia infantil

20:30 – Matinê com Kelly Muniz (axé)

PALCO AMOR DE VERÃO

18:00 – Abertura da feira gastronômica

19:00 – Saída de bloco (nome)

20:30 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)

21:00 – Ferna e Banda (carnapop)

22:30 – Saída trio elétrico

00:00 – Engesamba (pagode)





SEGUNDA – 16/02

PALCO PRAIA DO KAIQUE

12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento

13:00 – Chapalove (axé)

PALCO MATRIZ

19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)

19:30 – Concurso fantasia adulto

20:30 – Nando Moura (pagode)

PALCO AMOR DE VERÃO

18:00 – Abertura da feira gastronômica

19:00 – Saída de bloco

20:30 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)

21:00 – Som e Cia (axé)

22:30 – Saída trio elétrico

00:00 – Banda Agytus (axé)





TERÇA – 17/02

PALCO PRAIA DO KAIQUE

12:00 – Aeróbica Grupo Arte em Movimento

13:00 – Diego Rodrigues (pagode)

PALCO MATRIZ

19:00 – Bandinha Pôr do Sol (marchinha de Carnaval)

19:30 – Concurso do estande mais bem decorado

20:30 – Max & Banda (axé retrô)

PALCO AMOR DE VERÃO

18:00 – Abertura da feira gastronômica

19:00 – Saída de bloco

20:30 – Chegada Bandinha Pôr do Sol (marchinha)

21:00 – Novelo e Banda (carnaval pop)

22:30 – Saída trio elétrico

00:00 – Bloco Sambaju (samba)

