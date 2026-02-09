Cultura

3 orações para o Dia de Santa Apolônia

Perseguida por sua fé, ela atravessou séculos como símbolo de resistência cristã e devoção ligada à cura

Em 09 de fevereiro é celebrado o Dia de Santa Apolônia, padroeira dos dentistas e de todas as pessoas que sofrem com dores de dente. Na data, muitos devotos recorrem a orações pedindo proteção, alívio das dores e saúde bucal, mantendo viva uma devoção popular que atravessa séculos.

Segundo a tradição cristã, Santa Apolônia enfrentou torturas extremas por não renunciar à sua fé. Entre elas, teve os dentes quebrados ou arrancados durante perseguições aos cristãos em Alexandria, no Egito. Por esse motivo, passou a ser invocada como intercessora contra dores dentárias e problemas na boca, tornando-se uma das santas mais populares entre fiéis e profissionais da odontologia.

Quem foi Santa Apolônia?

Santa Apolônia foi uma virgem cristã e mártir que viveu em Alexandria, no Egito, no século III, durante o Império Romano. Sua história é conhecida por meio de relatos de Dionísio, bispo de Alexandria, que descreveu os acontecimentos por volta do ano 249.

Naquele período, Alexandria enfrentava um clima de forte instabilidade social e religiosa. Uma revolta popular liderada por pagãos desencadeou uma violenta perseguição contra os cristãos da cidade. Casas foram invadidas e saqueadas, e muitos fiéis passaram a ser agredidos e ameaçados de morte caso não renegassem publicamente a fé cristã .

Apolônia, já em idade avançada e reconhecida por sua atuação junto aos pobres da comunidade, foi presa durante esses ataques. Ao se recusar a negar sua fé, foi submetida a torturas extremas, entre elas a quebra ou arrancamento de seus dentes — episódio que marcou profundamente sua história.

Em seguida, seus algozes prepararam uma fogueira e ameaçaram queimá-la viva. Segundo os relatos, após um breve momento de oração , Apolônia lançou-se voluntariamente às chamas, escolhendo o martírio em vez de renunciar a Cristo. O gesto selou sua morte e consolidou sua imagem como símbolo de fé inabalável, coragem e resistência cristã.

Após sua morte, Santa Apolônia passou a ser venerada tanto pelo martírio quanto por seu apostolado dedicado aos mais pobres, tornando-se uma figura de grande devoção na Igreja. Em razão das torturas que sofreu, especialmente envolvendo os dentes, tornou-se também a padroeira dos dentistas e das pessoas que sofrem com dores dentárias.

Orações para Santa Apolônia

A seguir, confira 3 orações poderosas para Santa Apolônia:

1. Oração de Santa Apolônia

Ó, bom Deus. Rogamos que a intercessão da gloriosa mártir de Alexandria, Santa Apolônia, nos livre de todas as enfermidades do rosto e da boca. Lembrai-vos principalmente das criaturas inocentes e indefesas. Afastai, se possível, a amargura das dores de dente. Iluminai, fortificai e protegei os cirurgiões-dentistas, para que sempre se dediquem ao próximo com o amor que de vós emana, e nos seja dado usufruir de vosso reino. Santa Apolônia, intercedei a Deus por nós. Amém.

2. Oração de intercessão à Santa Apolônia

Ó, Santa Apolônia, valorosa mártir e celeste patrona dos que sofrem de aflições dentárias, recorremos a vós com renovada confiança. Nos tempos de perseguição, demonstrastes uma fé e fortaleza inabaláveis, escolhendo o martírio em vez da apostasia. Por vosso sublime sacrifício, vos tornastes farol de coragem e entrega para todos nós.

Invocamos vossa santa intercessão, implorando que vos digneis a apresentar nossas preces diante do trono do Altíssimo. Que vossa poderosa advocacia alivie as dores e conforte aqueles que padecem, concedendo-lhes alívio e serenidade.

Rogai por nós, Santa Apolônia, para que, enfrentando as adversidades desta vida, mantenhamos nossa fé vibrante e inalterada. Inspirai-nos a aderir incondicionalmente aos preceitos do Evangelho , cultivando amor e compaixão por nossos irmãos.

Concedei-nos, por vossa intercessão, a fortaleza para superar temores e incertezas, fortificando nossas almas com esperança e constância. Possamos, sob vossa guia, converter nossas provações em manifestações de fé e caridade, seguindo o exemplo de vossa santa vida.

Imploramos que continueis a advogar por nós no céu, intercedendo pela nossa saúde física e espiritual. Que vossa presença seja um contínuo sinal da misericórdia e do poder curador de Deus, e que, com vosso auxílio, alcancemos a plenitude da cura e da paz interior. Amém.

3. Oração à Santa Apolônia para alívio das dores de dente

( Fazer o sinal da Cruz ) Santa Apolônia, esposa de Cristo, pelo vosso martírio obtiveste a gloriosa recompensa da bem-aventurança celeste. Salve, Virgem Mártir. Concedeu-vos Deus o poder de curares as dores de dentes, as doenças e inflamações das gengivas. Com sincera fé no vosso milagroso privilégio, peço-vos, Santa Apolônia, aliviai esta dor, curai este dente.

Salve, Virgem santa Apolônia, vinde em meu auxílio. Pelo vosso poder este dente vai sarar. Atendei, meu Senhor Jesus Cristo, a prece que vos dirijo, por intermédio e pelo mérito da Virgem Mártir, Vossa Esposa Mística, Santa Apolônia.

( Fazer o sinal da Cruz ). Rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria em louvor de Santa Apolônia.