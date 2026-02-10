Confira três dicas para curtir o carnaval no Espírito Santo com seu pet

Fantasias para pets. Crédito: Reprodução/Amazon

Os tutores de pets que amam a folia do carnaval e adoram levar o “filho (a) de quatro patas” para curtir os bloquinhos já podem preparar as fantasias. Tem muita diversão para os nossos “cãopanheiros” no Espírito Santo.



No sábado (14), tem o BloCão - Carnaval Pet do Boulevard Shopping Vila Velha, a partir das 15 horas, com direito a desfile de fantasias pet, espaço para fotos temáticas, brincadeiras e interações, tudo em um ambiente seguro para recebê-los. E para quem vai estar em Marataízes, durante a folia, a dica é levar o “cãopanheiro” para o “BloCão Pet”, no sábado (14), que completa este ano sua oitava edição. Promovido pelo Recanto do Animal, é diversão garantida tanto para o tutor quanto para o pet.

Outra dica para levar o pet, no domingo (15), é o Shopping Montserrat, na Serra, que também estará promovendo uma folia pet, de 16 às 19h, na Pracinha Montserrat Carnaval, com direito a Concurso de Fantasia Pet.

Levar pet na foia exige alguns cuidados

Tudo bem, a gente ama curtir a folia na companhia de nossos pets, mas lembre-se, nesta época o calor é intenso, além disso são espaços que ficam aglomerados e com muito barulho, o que pode ser delicado dependendo do perfil do cão ou do gato. Situações comuns da folia podem provocar desidratação, hipertermia, acidentes e crises de estresse nos bichinhos, exigindo cuidados especiais por parte dos tutores.

A médica-veterinária Thaiz de Deco Souza, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faesa, alerta que blocos de rua e festas com grande concentração de pessoas não são ambientes adequados para pets. “O risco de superaquecimento, fuga, pisoteamento e medo causado pelo som alto é elevado. Caso o tutor queira levar o animal, o ideal é optar por locais preparados para receber pets, como eventos controlados, como, por exemplo, em shoppings, sempre com coleira e guia”, orienta.

Entre os principais perigos do carnaval estão a desidratação, a intermação, o estresse intenso e os acidentes. O calor excessivo pode levar à hipertermia, que é quando a temperatura corporal sobe rapidamente, quadro que pode evoluir para falência de órgãos e até óbito.

Fique sempre alerta, alguns sinais indicam que o pet está passando mal, como respiração ofegante, salivação excessiva, apatia, tremores e dificuldade para respirar. Para prevenir problemas, o melhor horário para a folia pet é antes das 9 e após as 17h.

O uso de fantasias também requer atenção. Segundo a médica-veterinária, só devem ser utilizadas se o animal já estiver acostumado e não causar calor ou desconforto. Itens como glitter, tintas, confetes, serpentinas e acessórios pequenos devem ser evitados, pois podem ser ingeridos e causar intoxicações ou obstruções intestinais.

“Para quem decide levar o pet a ambientes externos, a hidratação constante é indispensável, assim como a proteção contra o calor do asfalto, que pode queimar as patas. Raças braquicefálicas, como pugs e buldogues, merecem cuidado ainda maior por terem mais dificuldade para regular a temperatura corporal. Com atenção simples e escolhas responsáveis, é possível atravessar o Carnaval com segurança e bem-estar para toda a família, inclusive para os pets”, ressalta Thaiz.

