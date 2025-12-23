Parasitas se proliferam no calor e colocam pets em risco. Crédito: Banco de imagens/Canva

O verão chegou com força. E muitas famílias aproveitam para pegar a estrada em busca de descanso e dias mais tranquilos, levando seus animais de estimação. Realmente, o calor é um convite perfeito para viagens, principalmente pelo Espírito Santo que oferece belas opções que vão do mar às montanhas.



Mas quando se trata dos pets, todo cuidado é pouco nesta época, pois é um período em que pulgas, carrapatos, mosquitos e outros parasitas se proliferam com maior intensidade. A combinação de calor e umidade cria condições ideais para que parasitas completem seu ciclo de vida mais rápido, tornando-se mais abundantes em ambientes naturais e até mesmo nos locais com trânsito frequente de animais, como, por exemplo, os locais pet friendly. Além da infestação, esses parasitas podem transmitir doenças graves, como Leishmaniose Visceral Canina.

“No verão, as condições climáticas favorecem a multiplicação dos parasitas. Para quem vai viajar com pets, é essencial realizar a prevenção antes de sair de casa, garantindo uma viagem mais segura para o animal e mais tranquila para o responsável”, explica Paula Pinheiro, Coordenadora de Serviços Técnicos de Animais de Companhia na Zoetis, líder mundial em saúde animal.

Ela explica que muitas doenças transmitidas por pulgas, carrapatos e mosquitos começam com sinais discretos que os tutores podem confundir com desconfortos passageiros. Qualquer alteração física ou no comportamento do animal deve ser levada a sério. “Observar o pet de perto e procurar o médico-veterinário ao primeiro sinal de anormalidade é essencial para garantir a saúde e o bem-estar do animal”, reforça Paula.

Confira cinco dicas fundamentais para viajar com pets:

Mantenha a prevenção em dia: Aplique o antiparasitário alguns dias antes para manter a proteção ativa contra pulgas, carrapatos, sarnas e outros parasitas. Confira a carteira de vacinação do animal, além de garantir a saúde do pet por períodos prolongados, algumas vacinas são obrigatórias para viagens ou para a hospedagem do pet.

Cuidados com os pets durante a viagem. Crédito: Freepik

Redobre os cuidados com a hidratação: O calor excessivo pode causar desidratação e estresse térmico. Mantenha água fresca acessível e evite exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h. Nesses horários, evite também os passeios, pois as altas temperaturas do solo podem causar queimaduras nas patas e hipertermia no seu cão.

Use coleiras repelentes: O amanhecer e o entardecer são os melhores horários para passeios, pois as temperaturas são mais amenas. Porém, esses são os períodos de maior atividade do mosquito-palha, vetor da Leishmaniose Visceral Canina, portanto, mantenha as coleiras repelentes continuamente.

Use telas mosquiteiras e ventiladores: Esses recursos podem ajudar a proteger seu pet, além de propiciar conforto térmico nos dias quentes.

Se for deixar o seu pet em um hotelzinho e creche, pesquise muito bem o local. Visite o estabelecimento antes de fechar a hospedagem para avaliar a estrutura, a segurança, a limpeza e a equipe do local.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais