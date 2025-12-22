Pet

10 dicas para incluir o pet nas celebrações de Natal em família

Saiba como deixar seu cachorro ou gato participar desse momento festivo de forma segura, divertida e acolhedora

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:24

Os pets também merecem participar das comemorações de Natal Crédito: Imagem: Standret | Shutterstock

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano. As luzes piscam, o cheiro de comida invade a casa e o clima de alegria e união toma conta das famílias. É um momento de reencontros, abraços e gratidão. No meio de tanta emoção, um membro importante da família também merece fazer parte da celebração: o animal de estimação.

Cães e gatos convivem diariamente com seus tutores e compartilham a rotina, o afeto e até os sentimentos. Incluir o pet nas celebrações natalinas é uma forma de demonstrar carinho, respeito e amor. Com pequenos ajustes na rotina e alguns cuidados, é possível fazer com que o Natal seja um momento prazeroso também para eles.

Abaixo, confira algumas dicas para incluir o pet nas celebrações de Natal em família!

1. Mantenha a rotina do pet

Durante o Natal, a rotina da casa muda completamente: pessoas chegando, barulho, cheiros e horários diferentes. Para o pet , essas alterações podem ser desconfortáveis. Por isso, manter os horários de alimentação, passeios e descanso é essencial. A previsibilidade traz segurança ao animal, reduz o estresse e evita comportamentos indesejados, como latidos excessivos, arranhões ou tentativas de fuga.

2. Crie um espaço seguro e tranquilo

O ambiente festivo pode ser demais para cães e gatos mais sensíveis. Ter um espaço reservado, silencioso e confortável faz toda a diferença. Escolha um cômodo afastado da área da festa, com ventilação adequada, onde o animal possa descansar. Deixe à disposição caminha, brinquedos, água fresca e, se possível, uma peça de roupa do tutor — o cheiro familiar ajuda a acalmá-lo.

3. Tenha cuidado com a decoração natalina

A decoração de Natal encanta, mas também pode esconder perigos. Bolinhas, fios elétricos, pisca-piscas e fitas brilhantes despertam a curiosidade dos animais. Gatos, especialmente, gostam de subir na árvore e brincar com os enfeites. O problema é que isso pode causar choques, sufocamento ou intoxicação se algum item for ingerido. Por isso, é importante posicionar a árvore em um local seguro, longe de onde o pet circula com frequência, e fixá-la bem. Também é recomendável evitar velas acesas e plantas tóxicas, como o bico-de-papagaio.

4. Cuidado com as comidas da ceia

As tentações da ceia natalina são muitas, mas a maioria dos alimentos típicos pode fazer mal aos animais. Pratos temperados, doces, embutidos e alimentos gordurosos são prejudiciais e podem causar vômitos, diarreia ou intoxicação. É importante resistir à vontade de compartilhar a comida e oferecer petiscos próprios para cães e gatos.

5. Escolha roupas natalinas confortáveis

Muitos tutores gostam de vestir os pets com roupinhas temáticas, mas é importante lembrar que conforto vem antes da estética. As roupas devem ser feitas de tecidos leves, que não esquentem demais nem restrinjam os movimentos. É essencial observar se o animal aceita bem o uso — se ele tentar tirar ou ficar inquieto, o ideal é removê-la. Além disso, nunca se deve deixar acessórios com partes pequenas que possam ser engolidas. O objetivo é deixá-lo bonito e confortável, não desconfortável ou em risco.

Incluir cães e gatos nas fotos de família é uma forma de celebrar o vínculo que vocês compartilham Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

6. Inclua o pet nas fotos e momentos em família

O Natal é tempo de criar memórias, e o pet faz parte delas. Incluir cães e gatos nas fotos de família é uma forma de celebrar o vínculo que vocês compartilham. Escolha um local iluminado, tranquilo e sem barulhos excessivos para não o assustar. Use brinquedos ou petiscos para chamar sua atenção e garantir um olhar simpático para a câmera. As fotos podem ser tiradas com o animal no colo, ao lado da árvore ou até com um acessório simples, como um lenço natalino.

7. Ofereça brinquedos e distrações

Durante a festa, o pet pode se sentir entediado ou ansioso com o excesso de estímulos. Por isso, disponibilizar brinquedos interativos e mordedores é uma ótima estratégia. Eles mantêm o animal ocupado de forma positiva e ajudam a canalizar a energia. Para gatos, arranhadores e brinquedos com penas ajudam a reduzir o estresse. Cães gostam de brinquedos que liberam petiscos ou que possam mastigar. Essa atenção evita comportamentos destrutivos e proporciona diversão durante toda a celebração.

8. Cuide dos sons e dos fogos

O barulho de músicas, risadas e fogos de artifício pode ser assustador para os animais, especialmente para aqueles que têm audição sensível. Em períodos de muito ruído, mantenha o pet dentro de casa, em um ambiente protegido e com janelas fechadas. Sons relaxantes, como música ambiente ou ruído branco, ajudam a disfarçar o barulho externo. O mais importante é transmitir tranquilidade, sem reforçar o medo com atitudes de pânico ou exagero.

9. Oriente familiares e convidados

Durante o Natal, é comum receber visitas, inclusive pessoas que não convivem com animais. Por isso, é importante explicar aos convidados como agir com o pet — evitando gritar, puxar o rabo ou insistir no contato físico. Crianças pequenas precisam ser orientadas a brincar de forma respeitosa e sempre sob supervisão. Essa atenção garante a segurança de todos e ajuda o animal a se sentir mais à vontade. Lembrar os convidados de não oferecer alimentos e respeitar o espaço do pet também é fundamental.

10. Surpreenda o pet com um presente

Nada mais justo do que presentear quem nos dá tanto amor o ano todo. Escolher um presente de Natal para o pet é uma forma simbólica de gratidão. Pode ser um brinquedo novo, uma caminha aconchegante, uma coleira estilosa ou até um pacote de petiscos especiais. O importante é oferecer algo que traga bem-estar e diversão. Além disso, esse gesto reforça o vínculo emocional entre tutor e animal, tornando uma data ainda mais significativa e cheia de afeto.