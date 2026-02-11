10 sucos verdes para limpar o organismo e auxiliar no emagrecimento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:49
Devido às propriedades antioxidantes e nutritivas, os sucos verdes podem oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Isso porque, quando preparados com os ingredientes corretos, ajudam a diminuir a retenção de líquido, a prevenir o estresse oxidativo e, ainda, auxiliam no processo de emagrecimento. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a disposição para a prática de atividades físicas.
Abaixo, confira 10 sucos verdes para limpar o organismo e emagrecer!
Em um liquidificador, coloque a maçã-verde, os kiwis, as folhas de couve, o suco de limão e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, decore com pedaços de kiwis e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a água de coco, a folha de couve, o melão e o suco de limão e bata até triturar bem. Adicione as folhas de hortelã e a salsinha e bata novamente para incorporar. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a água, a couve, a alface, a rúcula, o espinafre, o brócolis, o pepino, o suco de limão, a salsinha e a cebolinha. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea. Se preferir uma textura mais leve, coe. Acrescente gelo e consuma imediatamente.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o espinafre, a beterraba, a maçã, o gengibre, a água e o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o suco de laranja, as folhas de alface e a água e bata até triturar bem as folhas. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a água, as uvas verdes, a couve e o suco de limão. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais lisa, coe. Acrescente o gelo e consuma imediatamente.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
