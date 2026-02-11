Luto

Morre Jung Eun-woo, ator sul-coreano que fez 'Bride of the Sun', aos 40 anos

A informação foi confirmada por veículos coreanos. A causa da morte não foi divulgada.

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:12

Um dia antes de morrer, ator fez uma publicação preocupante em sua rede social Crédito: Reprodução/Instagram Jung Eun-woo

O ator Jung Eun-woo, da Coreia do Sul, morreu nesta quarta-feira (11), aos 40 anos. A informação foi confirmada por veículos coreanos. A causa da morte não foi divulgada.

Jung Eun-woo começou sua carreira de ator em 2006. Ele atuou nos k-dramas "One Well-Raised Daughter", "The Return of Hwang Geum Bok! e "Bride of the Sun".

Um dia antes de morrer, segundo a imprensa internacional, o ator compartilhou no Instagram fotos suas e da cantora britânica Amy Winehouse com a legenda "sinto saudades, inveja, e lamento". A publicação havia preocupado os fãs do artista.

