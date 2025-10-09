K-drama, não dorama: campanha ensina nomes certos da cultura da sul-coreana

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:33
Se você já chamou um K-drama de “dorama” ou pediu “sushi coreano” quando, na verdade, queria comer gimbap, saiba que não está sozinho. Mas também já está na hora de corrigir esses deslizes! Para ajudar, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) lançou nesta segunda-feira (6) a campanha “Nomear é respeitar”, que mostra como usar o termo certo é também uma forma de valorizar a cultura.
Segundo o diretor do CCCB, Cheul Hong Kim, “chamar o gimbap de sushi ou confundir o hanbok com quimono pode parecer um detalhe, mas acaba dificultando que se perceba a beleza e o significado próprios da nossa cultura”.
A ação acontece junto à celebração do Dia do Hangul, uma data comemorada na Coreia do Sul todo dia 9 de outubro para celebrar a criação do Hangul, o sistema de escrita coreano.
Para evitar tropeços, o CCCB disponibilizou online o “Guia de Uso dos Termos Relacionados à Cultura Coreana”, com explicações detalhadas e conteúdos especiais até 20 de outubro.
Mais do que uma lição de vocabulário, a campanha é um convite: celebrar as diferenças e chamar cada cultura pelo seu nome. Afinal, como diz o próprio lema, nomear é respeitar.
