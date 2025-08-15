Inusitado

Sul-coreano viraliza com vídeo de festa infantil em Cariacica e elogia moqueca

O turista postou diversos vídeos curtindo o ES, provando churrasco pela primeira vez e descobrindo a moqueca capixaba

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:28

O sul-coreano Im Nam Cheol, 33 anos, desembarcou no Espírito Santo e, sem querer, acabou virando celebridade de internet. Um vídeo dele curtindo um aniversário em Cariacica já passou das 700 mil visualizações no TikTok. E não parou por aí, a timeline dele está recheada de momentos no Brasil que vão de festa infantil a aventuras gastronômicas.

Criador de conteúdo e apaixonado pelo Brasil desde jovem, Nam Cheol veio ao ES por conta de uma amiga capixaba. Planejamento? Zero. “Não sou o tipo que programa viagem. Estudei um pouco de português e vim”, contou. Foram cerca de 40 horas da Coreia até Vitória, e a recepção foi no melhor estilo brasileiro: churrasco e cerveja logo no primeiro dia.

Aliás, sobre o churrasco, Nam Cheol aprovou, mas com uma observação: “Estava delicioso, mas um pouco salgado comparado à comida coreana”. Ainda assim, ele garante que aproveitou cada pedaço. E não foi só a carne que ganhou o coração dele. A famosa moqueca capixaba servida na casa da família da amiga arrancou elogios: “Parecia o peixe assado da Coreia, só que ainda melhor!”.

Sul-coreano Im Nam Cheol no Convento da Penha Crédito: Acervo pessoal

Entre um prato e outro, ele fez um tour pelo Estado. Visitou o Convento da Penha: “é tão bonito que fui duas vezes”; viu o nascer do sol de caiaque no mar de Vitória e disse que é uma das lembranças mais lindas de sua vida. Nam Cheol até entrou no Palácio Anchieta para um tour guiado, mesmo sem entender o português.

Além da comida, uma das maiores diferenças culturais que notou foi a energia das pessoas. “As pessoas no Brasil têm uma personalidade brilhante, alto astral… quero ser assim também”, disse.

Essa foi a primeira vez de Nam Cheol no Brasil, mas, segundo ele, não será a última. “O país é enorme e quero conhecer muito mais. E fazer mais amigos brasileiros, claro.”

Sul-coreano Im Nam Cheol na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Acervo pessoal

Antes de se despedir, deixou um recado aos capixabas. “Sou muito grata pela hospitalidade que recebi. Tenho lembranças muito felizes graças à gentileza das pessoas. Aprendi muito e quero voltar para criar mais memórias felizes. Obrigado a todos”.

Este vídeo pode te interessar