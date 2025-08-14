Redes sociais

Capixaba leva os pais para boate em Vitória e viraliza nas redes sociais

Registro inusitado do nutricionista Rafael Albergaria ganhou as redes sociais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:51

Um vídeo divertido e cheio de afeto ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. Gravado há dois anos, mas publicado recentemente pelo nutricionista Rafael Albergaria, o registro mostra os pais dele curtindo uma festa ao som de funk. Na legenda: “Meus pais viviam perguntando o que eu via nessas festas, então fui e levei eles em uma”.

Rafael contou para HZ que na época trabalhava como promoter da boate London, em Jardim Camburi, Vitória, e por isso resolveu unir a data do próprio aniversário a uma surpresa para os pais, José Carlos Caxias da Silva, de 64 anos, e Maria de Fátima da Silva, de 67.

“Eu era promoter e organizava eventos lá três dias por semana. Eles tinham curiosidade sobre meu trabalho, então decidi chamar para curtir comigo. Avisei para chegarem às 23h e reservei um lounge para mim e meus amigos", contou Rafael.

Rafael Albergaria gravou os pais na boate em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@nutri.rafaelalbergaria

A reação dos internautas - é claro - foi em tom de brincaderia e descontração. "Já quero como sogra e sogro", disse uma seguidora. "Eu acho o máximo casais de idosos curtindo. Principalmente porque as pessoas te ideias de idosos em praças jogando baralho, ou em casa fazendo bolo, assistindo TV", disse outro.

Uma relação de parceria

O vídeo, que teve mais de 188 mil visualizações, conquistou internautas não só pela cena incomum dos pais na pista, mas pela conexão entre eles. Apesar de o conteúdo de Rafael nas redes estar mais ligado à nutrição, vez ou outra ele compartilha momentos da vida pessoal. “Nessa, eles acabaram entrando no vídeo e roubando a cena”, brinca.

