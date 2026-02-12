Redes sociais

BBB 26: 'Estou bem, estou em paz', tranquiliza Sol Vega após saída do reality

Atriz ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram desde sua entrada no programa

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:58

BBB 26: 'Estou bem, estou em paz', tranquiliza Sol Vega após saída do reality

A atriz Sol Vega, expulsa do BBB 26 (Globo) nesta quarta-feira (11), publicou um story em seu Instagram tranquilizando seus seguidores. No vídeo, ela afirma que já está em sua casa, no Rio de Janeiro (RJ) e que fará conteúdos contando sobre o que passou na casa mais vigiada do Brasil.

"Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda a atenção, enfim. Estou bem. Amanhã eu volto aqui para falar com vocês, dar mais detalhes da casa. Tá pegando fogo aquilo lá e eu vou falar para vocês quem está colocando fogo naquilo, que está terrível. Estou bem e estou em paz", declarou.

No começo do dia, Sol teve um desentendimento com Ana Paula Renault, gritou bem perto do rosto da mineira, pegou no seu braço com rispidez e pisou em seu pé. Na visão da emissora, houve risco à integridade física da mineira.

Nas redes, ex-BBBs como Gil do Vigor, Fred Nicácio, Lumena Aleluia e Anamara Barreira, além de personalidades como Zélia Duncan, Barbara Reis e Maria Gadu, prestaram solidariedade à atriz.

"Sol, te acolhemos com muito carinho e com muito afeto. Há quem te entenda profundamente aqui fora. Conte comigo", escreveu que participou da 23ª edição do programa.

Antes de entrar no programa, Sol somava 343 mil seguidores no Instagram. Até a manhã de quinta-feira (12), este número havia subido para 647 mil. O também ex-BBB Gil do Vigor publicou em sua conta do X (ex-Twitter) uma mensagem de sucesso à atriz e pediu para que seus fãs a seguissem nas redes.

"Vamos fazer uma campanha pra Sol alcançar um milhão no Instagram e assim ela conseguir trabalhar e ganhar um dinheirinho?", pleiteou.

A eliminada da semana, Sarah Andrade, aliada da ex-sister dentro da casa, comentou no podcast Mesa Cast BBB que já encontrou a amiga após a desclassificação e acalmou a atriz. Em entrevista ao Gshow, a brasiliense também afirmou que pretende manter Sol na sua vida:

"Eu quero levar ela pra minha vida. Quem sabe até uma madrinha de casamento. Um mês é pouco tempo pra gente talvez criar laços, mas o que eu criei com ela ali dentro, a admiração que eu tive por ela, acho que nunca vai mudar. Quero que só aumente isso. Virei mais fã dela do que eu era antes", declarou.

