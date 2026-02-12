BBB 26

Web se diverte com flertes entre Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach

'Sua vida comigo vai mudar', afirmou sister para o adversário, em tom de brincadeira

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:45

Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A mineira Ana Paula Renault e o modelo Jonas Sulzbach são adversários declarados no BBB 26 (Globo), mas isso não os impede de se divertirem de vez em quando. Antes da rivalidade, a sister brincava de dar em cima do companheiro de confinamento, coisa que ela voltou a fazer nesta quarta-feira (11) antes e durante a festa do líder.

No começo da noite, alguns brothers estavam reunidos na sala conversando e Ana se esqueceu de usar o apelido "quinta série" para se referir ao rival, o chamando pelo nome. O deslize causou risos de Jonas, Alberto Cowboy e Edílson Capetinha e a sister não deixou barato.

Ela logo emendou que se for bacana, poderia "descolar uma transa" com o modelo e que os dois, juntos, poderiam colocar a casa no Tá Com Nada caso ele a leve ao quarto do líder. Ela não pode entrar nos aposentos de Jonas, pois não está no VIP.

Jonas lembrou que, caso eles quebrem a regra, receberão uma punição gravíssima e perderão, cada um, 500 estalecas. Ana rebateu, dizendo que gosta de fazer as coisas erradas.

"Se a gente for, a gente vai fazer tudo errado. Porque eu gosto de fazer os trem errados. Sua vida comigo vai mudar. Você é todo certinho. Você anda comigo 12 horas, você vai ver o que é vida. Você vai ver o que é vida com 12 horas", provocou.

O brother se dirigiu ao quarto para vestir seu look para sua festa do líder e chamou Ana Paula, entrando na brincadeira e falando que deixa a sister ver a sua foto. Ela respondeu que pode se apaixonar.

Em conversa com Cowboy, o líder da semana comentou que gosta dessas brincadeiras de flerte com Ana Paula, pois é bom para descontrair e relaxar, já que o clima na casa está muito tenso. Em menos de 24 horas, o brother perdeu duas aliadas, Sarah Andrade, por eliminação, e Sol Vega, que foi desclassificada.

Em seu quarto, Ana Paula confirmou para seus aliados que ficaria com Jonas sem problemas, mesmo sendo rival dele no jogo: "Lavou, tá novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa".

As brincadeiras continuaram na hora da festa. Ana vestiu uma roupa de academia para entrar no tema "Sunset Fit" e pediu a opinião de Jonas, que comentou que ela estava linda.

"Ai meu deus, que delícia. Eu sou a Barbie Fitness e você é o Ken o quê?", brincou a sister. O brother riu e comentou que ela deveria tomar cerveja todos os dias.

Durante a festa de Jonas, a mineira continuou com os flertes, dizendo que ambos fariam "filhos bonitos" e pedindo para ele dar um pedaço de bolo na boca dela. Quando o brother estava sentado em uma mesa jantando, ela fez companhia para ele e os dois conversaram sobre amenidades.

No meio da madrugada, já bêbada, Ana estava rindo e comentando com as amigas que queria ir para a pista de dança e perguntar para Jonas se ela poderia beijá-lo. O brother, porém, dançou com Maxiane e beijou a influenciadora pela terceira vez no programa.

Nas redes, internautas se divertiram com os flertes entre os rivais.

