Post antigo de Brigido em apoio a casamento gay alimenta boatos na web

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:25
Uma postagem feita por Brigido Neto em 2015 voltou a circular nas redes sociais e desencadeou boatos sobre a sexualidade do participante do BBB 26 (Globo). À época, o empresário comemorou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país e aplicou um filtro com a bandeira do arco-íris na foto de perfil. "Por um mundo de mais amor!", escreveu.
O resgate do conteúdo contrastou com a postura atual do amazonense dentro do reality, onde ele se define como "hétero top" e diz ser integrante do grupo religioso Legendários, movimento cristão masculino associado a valores conservadores e a um ideal de masculinidade ligado à virilidade.
A repercussão levou parte dos internautas a espalhar informações falsas, afirmando que Brigido seria gay e que teria passado por uma transformação radical após se tornar coach - o que não procede. Na época do post, ao ser questionado sobre sua sexualidade por um internauta, Brigido respondeu: "Eu não preciso ser gay para ser a favor da igualdade".
A antiga publicação virou agora alvo de debates entre espectadores do programa, que apontaram a mudança de posicionamento do empresário ao longo dos anos. "Sempre assim os cidadãos de bem fazem tudo o que condenam publicamente", escreveu uma internauta.
"Agora não pode existir mais um apoiador da causa gay quem não for gay?", indagou outra pessoa. " Para mim, ele e só tem necessidade de fazer parte de algo. Síndrome de pertencimento", comentou um terceiro.
