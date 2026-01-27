Sol Vega discute com Ana Paula Renault e Juliano Floss no BBB 26

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:50
O Sincerão desta segunda-feira (26) do BBB 26 (Globo) rendeu uma discussão entre Sol Vega, Ana Paula Renault e Juliano Floss. O desentendimento começou após Ana Paula apontar Sol como a pessoa mais inútil da casa.
Em sua justificativa, a mineira apontou que, no primeiro Sincerão, Sol começou a atacá-la e gritar, impedindo ela de falar, sendo que elas não tinham nenhuma contenda. "Tenta cavar alguma coisa, criar alguma coisa da própria cabeça dela, e isso, pra mim, se transforma numa postura inútil", concluiu.
A ex-BBB 4 retrucou, afirmando que as duas tiveram um embate, pois Ana Paula tomou as dores de Milena e ainda disse que a loira tem "medo" de brigar com ela. A mineira negou e pediu para que a sister se recolhesse "à sua insignificância".
Na rodada seguinte, Matheus elegeu Ana Paula como a pessoa mais falsa da casa e, no momento de réplica da loira, Sol interveio. Ana reclamou e a ex-BBB 4 questionou: "Quando é ela, ela pode se intrometer por quê? Por ser branquinha, por ser rica?"
Neste momento, Juliano também se colocou na briga, apontando para Sol que a sister não sabe discutir, apenas gritar, e não respeita o tempo de fala dos outros. Ele ainda afirmou que a veterana não tem controle emocional.
Sol levantou de seu lugar e foi perto de Juliano e Ana Paula para confrontá-los. A mineira, vendo a sister se aproximar, perguntou se ela queria bater neles. "Não, não quero te bater. Os dois podem falar, e a negra, quando fala, é baixaria! Não vem me julgar, não", respondeu Sol.
O brother, então, reforçou que respeita a história da veterana, mas que ela deveria respeitar o jogo. "Você não respeita o tempo do outro. Você quer ser o centro do universo", disparou.
Após o fim da dinâmica, Sol foi acolhida por outros brothers e sisters. Breno aconselhou a companheira de confinamento a manter o controle do jogo e não levantar pautas que podem atrapalhá-la e serem esvaziadas.
O Sincerão começou com os brothers e sisters vendados e sentados em um círculo no gramado. Os protagonistas da semana tiveram que apontar adjetivos para pessoas da casa e entregar uma "bomba" à elas.
A pessoa que recebeu a nomenclatura teve que adivinhar quem deu a bomba para ela e, caso errasse, seria atingida com um banho de gosma. Caso o apontado acertasse, quem apontou receberia a consequência.
CONFIRA COMO SE DEU A DINÂMICA
**Rodada 1: Pessoa mais VTzeira**
Apontou: Sarah Andrade
Escolhido: Juliano Floss
Palpite do escolhido: Sol Vega
**Rodada 2: Pessoa mais chata**
Apontou: Alberto Cowboy
Escolhido: Leandro
Palpite do escolhido: Brigido
**Rodada 3: Pessoa mais influenciável**
Apontou: Brigido
Escolhida: Milena
Palpite da escolhida: Jonas Sulzbach
**Rodada 4: Pessoa menos confiável**
Apontou: Babu Santana
Escolhida: Gabriela
Palpite da escolhida: Leandro
**Rodada 5: Pessoa mais leva-e-traz**
Apontou: Jonas
Escolhida: Milena
Palpite da escolhida: Maxiane
**Rodada 6: Pessoa mais manipuladora**
Apontou: Leandro
Escolhido: Alberto Cowboy
Palpite do escolhido: Leandro
**Rodada 7: Pessoa mais inútil**
Apontou: Ana Paula
Escolhida: Sol Vega
Palpite da escolhida: Juliano Floss
**Rodada 8: Pessoa mais falsa**
Apontou: Matheus
Escolhido: Ana Paula
Palpite do escolhido: Maxiane
**Rodada 9: Pessoa mais planta da casa**
Apontou: Platéia
Escolhida: Solange Couto
Palpite da escolhida: Milena
