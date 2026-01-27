Reality show

Sol Vega discute com Ana Paula Renault e Juliano Floss no BBB 26

Durante Sincerão, nesta segunda-feira (26), os dois trocam farpas no gramado da casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:50

Sol Vega e Juliano Floss discutem durante Sincerão Crédito: Reprodução Globo

O Sincerão desta segunda-feira (26) do BBB 26 (Globo) rendeu uma discussão entre Sol Vega, Ana Paula Renault e Juliano Floss. O desentendimento começou após Ana Paula apontar Sol como a pessoa mais inútil da casa.

Em sua justificativa, a mineira apontou que, no primeiro Sincerão, Sol começou a atacá-la e gritar, impedindo ela de falar, sendo que elas não tinham nenhuma contenda. "Tenta cavar alguma coisa, criar alguma coisa da própria cabeça dela, e isso, pra mim, se transforma numa postura inútil", concluiu.

A ex-BBB 4 retrucou, afirmando que as duas tiveram um embate, pois Ana Paula tomou as dores de Milena e ainda disse que a loira tem "medo" de brigar com ela. A mineira negou e pediu para que a sister se recolhesse "à sua insignificância".

Na rodada seguinte, Matheus elegeu Ana Paula como a pessoa mais falsa da casa e, no momento de réplica da loira, Sol interveio. Ana reclamou e a ex-BBB 4 questionou: "Quando é ela, ela pode se intrometer por quê? Por ser branquinha, por ser rica?"

Neste momento, Juliano também se colocou na briga, apontando para Sol que a sister não sabe discutir, apenas gritar, e não respeita o tempo de fala dos outros. Ele ainda afirmou que a veterana não tem controle emocional.

Sol levantou de seu lugar e foi perto de Juliano e Ana Paula para confrontá-los. A mineira, vendo a sister se aproximar, perguntou se ela queria bater neles. "Não, não quero te bater. Os dois podem falar, e a negra, quando fala, é baixaria! Não vem me julgar, não", respondeu Sol.

O brother, então, reforçou que respeita a história da veterana, mas que ela deveria respeitar o jogo. "Você não respeita o tempo do outro. Você quer ser o centro do universo", disparou.

Após o fim da dinâmica, Sol foi acolhida por outros brothers e sisters. Breno aconselhou a companheira de confinamento a manter o controle do jogo e não levantar pautas que podem atrapalhá-la e serem esvaziadas.

O Sincerão começou com os brothers e sisters vendados e sentados em um círculo no gramado. Os protagonistas da semana tiveram que apontar adjetivos para pessoas da casa e entregar uma "bomba" à elas.

A pessoa que recebeu a nomenclatura teve que adivinhar quem deu a bomba para ela e, caso errasse, seria atingida com um banho de gosma. Caso o apontado acertasse, quem apontou receberia a consequência.

CONFIRA COMO SE DEU A DINÂMICA

**Rodada 1: Pessoa mais VTzeira**

Apontou: Sarah Andrade

Escolhido: Juliano Floss

Palpite do escolhido: Sol Vega

**Rodada 2: Pessoa mais chata**

Apontou: Alberto Cowboy

Escolhido: Leandro

Palpite do escolhido: Brigido

**Rodada 3: Pessoa mais influenciável**

Apontou: Brigido

Escolhida: Milena

Palpite da escolhida: Jonas Sulzbach

**Rodada 4: Pessoa menos confiável**

Apontou: Babu Santana

Escolhida: Gabriela

Palpite da escolhida: Leandro

**Rodada 5: Pessoa mais leva-e-traz**

Apontou: Jonas

Escolhida: Milena

Palpite da escolhida: Maxiane

**Rodada 6: Pessoa mais manipuladora**

Apontou: Leandro

Escolhido: Alberto Cowboy

Palpite do escolhido: Leandro

**Rodada 7: Pessoa mais inútil**

Apontou: Ana Paula

Escolhida: Sol Vega

Palpite da escolhida: Juliano Floss

**Rodada 8: Pessoa mais falsa**

Apontou: Matheus

Escolhido: Ana Paula

Palpite do escolhido: Maxiane

**Rodada 9: Pessoa mais planta da casa**

Apontou: Platéia

Escolhida: Solange Couto

Palpite da escolhida: Milena

