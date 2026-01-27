Fogo no parquinho!

Marcelo rompe com Ana Paula Renault e desabafa no BBB 26

Médico critica postura da Veterana após comentários desagradáveis sobre aliados

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:13

Marcelo deixa claro que perdeu a confiança em Ana Paula durante conversa com Babu e Juliano Crédito: Reprodução/Globo

Marcelo Alves não é mais aliado de Ana Paula Renault no BBB 26 (Globo). Integrante do grupo Pipoca, o médico disse estar decepcionado com a sister nos últimos dias e contou a Babu Santana e Juliano Floss que decidiu romper a aliança após se incomodar com a postura da Veterana dentro da casa.

Segundo ele, o desgaste começou depois de uma discussão entre Matheus e Milena na academia. Marcelo disse ter interpretado como uma crítica indireta aos próprios aliados um comentário feito por Ana Paula. "O Matheus chamou ela de patroa, e aí a Ana Paula passou na sala dizendo: 'Está vendo, Milena? Esses que são seus amigos, que não falam nada, que não fazem nada'", relatou.

O brother afirmou ainda que ouviu falas direcionadas às meninas [Samira, Marciele e Maxiane] no quarto, que o deixaram surpreso e desconfortável. "Ela meteu o pau em todo mundo, cobrando posicionamento e alianças. Disse também: 'É, Milena, só eu e você'. Me senti descartável, me senti usado", desabafou.

Marcelo também revelou arrependimento por algumas decisões tomadas no jogo por influência do grupo. "Voltei no PA [Paulo Augusto] por estratégia. Ele não era a minha opção de voto e fui usado", afirmou.

Babu concordou com o incômodo e criticou a postura de Ana Paula no jogo. "É uma das coisas que eu não curto no jogo da Ana Paula, toda hora quer ficar cutucando", disse. A conversa deixou claro que a relação entre os participantes do ex-grupão atravessa um momento delicado e pode influenciar os próximos rumos da competição.

Este vídeo pode te interessar