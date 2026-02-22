Gastronomia

O que comer na Quaresma? 3 receitas vegetarianas que valem a pena

Veja como preparar pratos saborosos sem usar ingredientes de origem animal

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:52

Arroz frito com shiitake e castanha-de-caju Crédito: Imagem: UPhichet | Shutterstock

A Quaresma é um período do calendário cristão que dura 40 dias, começando na Quarta-feira de Cinzas e seguindo até a Quinta-feira Santa. Tradicionalmente marcado por reflexão e mudança de hábitos, esse tempo também influencia escolhas alimentares, especialmente com a redução do consumo de carne.

Diante disso, surge a dúvida sobreo que comer na Quaresmasem abrir mão de sabor e equilíbrio nutricional. Existem alternativas criativas, nutritivas e acessíveis para variar o cardápio ao longo dessas semanas. Confira agora três receitas vegetarianas que realmente vale a pena experimentar!

1. Arroz frito com shiitake e castanha-de-caju

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz cozido e frio

3 xícaras de chá de cogumelo shiitake fresco fatiado

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/3 de xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

2 colheres de sopa de cebola cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 dente de alho picado

Sal, óleo de gergelim e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande ou wok, leve ao fogo médio óleo de gergelim e adicione as castanhas-de-caju. Toste por 3 a 4 minutos, mexendo sempre, até ficarem levemente douradas. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente mais óleo de gergelim e refogue o alho e o gengibre por 30 segundos, apenas para liberar aroma. Adicione a cebola e refogue por 1 minuto em fogo médio.

Acrescente a cenoura e o pimentão e cozinhe por 2 a 3 minutos, mexendo, até começarem a amaciar, mantendo leve crocância. Junte o shiitake fatiado e refogue por cerca de 3 minutos até reduzir de volume e dourar levemente. Adicione a ervilha e o milho-verde e misture bem.

Coloque o arroz frio, soltando os grãos com uma espátula. Misture delicadamente para incorporar aos legumes. Tempere com molho de soja, sal e pimenta-do-reino. Mexa por 2 a 3 minutos até aquecer completamente e distribuir o tempero. Finalize com as castanhas-de-caju tostadas, a cebolinha-verde e óleo de gergelim. Sirva imediatamente.

Curry de couve-flor, grão-de-bico e cenoura Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

2. Curry de couve-flor, grão-de-bico e cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de floretes de couve-flor

1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de cebola cortada em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de tomate pelado picado

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de água quente

1 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal

2 colheres de sopa de folhas frescas de coentro

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por 2 a 3 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 30 segundos. Depois, adicione o curry, a páprica doce, a cúrcuma e o cominho. Misture por 30 segundos para liberar aroma e intensificar a cor do molho.

Junte o tomate picado e cozinhe por 3 minutos, mexendo, até formar uma base espessa. Adicione a cenoura e misture bem para envolver nos temperos. Em seguida, despeje a água quente, tampe parcialmente e cozinhe por 5 minutos em fogo médio.

Acrescente os floretes de couve-flor e o grão-de-bico. Misture delicadamente. Adicione o leite de coco, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio-baixo por 10 a 12 minutos, até a cenoura ficar macia, a couve-flor cozida, porém firme, e o molho encorpado e brilhante. Se necessário, deixe reduzir sem tampa por 2 a 3 minutos para engrossar. Desligue o fogo. Finalize com amendoim torrado e folhas frescas de coentro. Sirva imediatamente.

3. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

2 bananas-da-terra maduras, mas firmes, cortadas em rodelas grossas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

2 tomates cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de chá de páprica doce

Suco de 1/2 limão

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Adicione os pimentões e refogue por mais 3 minutos. Acrescente os tomates, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, distribua as rodelas de banana-da-terra sobre os legumes e regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por 10 a 12 minutos, sem mexer muito para não desmanchar a banana. Finalize com o suco de limão e o coentro fresco. Sirva em seguida.