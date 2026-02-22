O que comer na Quaresma? 3 receitas vegetarianas que valem a pena

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:52
A Quaresma é um período do calendário cristão que dura 40 dias, começando na Quarta-feira de Cinzas e seguindo até a Quinta-feira Santa. Tradicionalmente marcado por reflexão e mudança de hábitos, esse tempo também influencia escolhas alimentares, especialmente com a redução do consumo de carne.
Diante disso, surge a dúvida sobreo que comer na Quaresmasem abrir mão de sabor e equilíbrio nutricional. Existem alternativas criativas, nutritivas e acessíveis para variar o cardápio ao longo dessas semanas. Confira agora três receitas vegetarianas que realmente vale a pena experimentar!
Em uma frigideira grande ou wok, leve ao fogo médio óleo de gergelim e adicione as castanhas-de-caju. Toste por 3 a 4 minutos, mexendo sempre, até ficarem levemente douradas. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente mais óleo de gergelim e refogue o alho e o gengibre por 30 segundos, apenas para liberar aroma. Adicione a cebola e refogue por 1 minuto em fogo médio.
Acrescente a cenoura e o pimentão e cozinhe por 2 a 3 minutos, mexendo, até começarem a amaciar, mantendo leve crocância. Junte o shiitake fatiado e refogue por cerca de 3 minutos até reduzir de volume e dourar levemente. Adicione a ervilha e o milho-verde e misture bem.
Coloque o arroz frio, soltando os grãos com uma espátula. Misture delicadamente para incorporar aos legumes. Tempere com molho de soja, sal e pimenta-do-reino. Mexa por 2 a 3 minutos até aquecer completamente e distribuir o tempero. Finalize com as castanhas-de-caju tostadas, a cebolinha-verde e óleo de gergelim. Sirva imediatamente.
Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por 2 a 3 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e mexa por 30 segundos. Depois, adicione o curry, a páprica doce, a cúrcuma e o cominho. Misture por 30 segundos para liberar aroma e intensificar a cor do molho.
Junte o tomate picado e cozinhe por 3 minutos, mexendo, até formar uma base espessa. Adicione a cenoura e misture bem para envolver nos temperos. Em seguida, despeje a água quente, tampe parcialmente e cozinhe por 5 minutos em fogo médio.
Acrescente os floretes de couve-flor e o grão-de-bico. Misture delicadamente. Adicione o leite de coco, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio-baixo por 10 a 12 minutos, até a cenoura ficar macia, a couve-flor cozida, porém firme, e o molho encorpado e brilhante. Se necessário, deixe reduzir sem tampa por 2 a 3 minutos para engrossar. Desligue o fogo. Finalize com amendoim torrado e folhas frescas de coentro. Sirva imediatamente.
Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Adicione os pimentões e refogue por mais 3 minutos. Acrescente os tomates, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, distribua as rodelas de banana-da-terra sobre os legumes e regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por 10 a 12 minutos, sem mexer muito para não desmanchar a banana. Finalize com o suco de limão e o coentro fresco. Sirva em seguida.
