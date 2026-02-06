Moda

7 penteados estilosos e rápidos para brilhar no Carnaval

Inspire-se em opções que você consegue fazer em casa e que traduzem toda a alegria da folia

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 15:49

Penteados para os cabelos no Carnaval traduzem a energia da festa Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock

Do bloquinho ao sambódromo, os cabelos assumem um papel essencial na produção de Carnaval, acompanhando o ritmo da folia e traduzindo a energia vibrante da festa. Entre as principais tendências deste ano, o brilho continua aparecendo de forma criativa e nada óbvia: em acessórios maximalistas, na explosão de cores e até na repetição estratégica de um mesmo elemento ao longo do penteado.

Presilhas, pedrarias, miçangas e metalizados elevam até as produções mais simples, provando que os detalhes fazem toda a diferença. A seguir, o olhar de Marília Tambasco, cabeleireira e Embaixadora da Keune, traduz as referências da temporada em 2026 em propostas cheias de personalidade. Confira!

1. Hair piercing

Uma febre dos anos 2000, o hair piercing transforma o cabelo em suporte para joias, trazendo modernidade e ousadia. A tendência valoriza pontos metálicos aplicados diretamente nas mechas, criando focos de luz que acompanham o movimento da cabeça.

“Trabalhar cada sessão com gel ou uma pomada de alta fixação evita que o piercing deslize durante a festa. Outra opção é trançar os fios para pendurá-los, produzindo um efeito ainda mais original”, orienta Marília Tambasco.

Dica extra: para garantir maior durabilidade, finalize com spray fixador, concentrando o produto na raiz e nas áreas onde o acessório foi aplicado.

2. Detalhes delicados

As pérolas ajudam a iluminar o penteado de Carnaval sem pesar Crédito: Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock

Pérolas, strass ou pedrarias pequenas surgem como uma alternativa delicada e fashion , oferecendo uma finalização sofisticada e uma ótima opção para festas à noite. Aplicações pontuais iluminam sem pesar, funcionando tanto em estilos presos quanto soltos.

“A resistência depende da selagem, os strass ou pérolas devem ser adicionados com as madeixas secas e já modeladas. Assim, sua base adesiva adere melhor, se mantendo intacto por mais tempo”, aconselha a cabeleireira.

3. Glitter

Muito presente no reboot da cantora Zara Larsson, os reflexos com glitter mostram como um único elemento pode destacar ainda mais um penteado. Seja em sprays cintilantes , extensões com brilho ou géis luminosos, a proposta é incrementar o penteado com o glitter. No caso do gel, a dica é misturar o produto com o glitter em uma cumbuca e aplicá-los nos fios com o auxílio de um pincel ou com os próprios dedos.

Mas, atenção! Marília Tambasco esclarece que é fundamental observar o tipo de produto aplicado nos fios. “Usar glitter específico para o cabelo é essencial. Esses produtos são mais seguros, já que os de uso comum podem conter substâncias tóxicas e entrar em contato com o couro cabeludo. Outra recomendação é optar sempre por versões biodegradáveis, desenvolvidos com materiais que não vão poluir o meio ambiente”, alerta.

4. Bubble ponytail

O estilo bubble oferece diversas possibilidades de reprodução. Uma das mais clássicas é a versão ponytail , que adiciona dimensão e movimento ao comprimento. Divertido e fácil de adaptar, funciona em diferentes tipos de cabelo.

“Ele pode ser usado tanto em fios com volume natural quanto nos mais finos. Nesses casos, produtos que criam textura e volume ajudam a potencializar o efeito. A partir daí, o penteado se constrói pela criatividade, seja por meio do uso de cores ou acessórios complementares”, explica.

5. Afro puff

Símbolo de identidade e força estética, o afro puff é funcional e marcante. O penteado valoriza a textura natural dos fios e permite ousar nos complementos, como baby hairs bem definidos ou brincos grandes. “Quanto mais a forma natural é respeitada, mais impactante se torna a composição. Uma boa finalização ajuda a manter o volume por horas, e o pente garfo é um grande aliado desde o início do preparo”, diz a cabeleireira.

6. Grampos e tic-tacs metálicos

Os grampos e tic-tacs se afastam da obviedade funcional e passam a integrar a narrativa visual no

Para o Carnaval, os grampos e tic-tacs se afastam da obviedade funcional e passam a integrar a narrativa visual no styling. Versáteis, funcionam em cabelos lisos, cacheados ou ondulados. “Quando usados de forma aparente, criam desenhos gráficos com estética futurista, especialmente em produções com efeito molhado”, comenta a especialista. Na montagem, vale brincar com disposições e geometrias, adaptando ao estilo de cada pessoa.

7. Acessórios maxi

Coloridos e com acabamento glossy , os acessórios maxi, traduzem o lado vibrante do carnaval. A estética é pop, nostálgica e nada discreta. “Peças grandes pedem uma base estruturada, como tranças, coques ou rabos firmes a fim de sustentar o peso e valorizar os elementos visuais”, diz Marília Tambasco.

Por Dimitra Katsios