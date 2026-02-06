Sanduíche de ovo: 3 receitas fáceis de fazer para o lanche da tarde

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 16:49
Prático, nutritivo e versátil, o sanduíche de ovo é uma ótima escolha para o lanche da tarde. Com ingredientes simples e combinações equilibradas, é possível preparar versões mais saudáveis, ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, sem abrir mão do sabor e da cremosidade.
A seguir, veja como preparar 3 receitas de sanduíche de ovo para o lanche da tarde!
Em uma tigela, coloque os ovos picados, o iogurte natural, o azeite e a mostarda e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral com grãos. Coloque o creme de ovos por cima da alface. Cubra com as outras fatias de pão e sirva em seguida.
Em uma tigela, junte o ovo picado, o iogurte natural e a ricota amassada e misture até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Espalhe o creme de ovos sobre três fatias de pão de forma integral. Distribua o pepino por cima do recheio. Feche com as outras fatias de pão, pressione levemente e sirva em seguida.
Em uma tigela, coloque os ovos picados, o abacate amassado, o azeite e o suco de limão e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Junte a cenoura e a cebolinha e misture. Separe as fatias de pão integral e coloque as folhas de rúcula sobre duas delas. Distribua o creme de ovos por cima da rúcula. Cubra com as outras fatias de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta