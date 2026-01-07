Gastronomia

5 maneiras de preparar o ovo para aumentar a massa muscular

Aprenda receitas práticas e criativas para variar o cardápio e turbinar os resultados do treino

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 19:50

Ovo pochê com molho de tomate Crédito: Imagem: ismishko | Shutterstock

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente, sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a comê-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para testar em casa!

1. Ovo pochê com molho de tomate

Ingredientes

1 cebola descascada e fatiada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 ovos

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, salsinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Após, quebre e disponha os ovos sobre o molho, sem quebrar as gemas, e cozinhe até ficarem consistentes. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Panqueca proteica com banana e canela Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

2. Panqueca proteica com banana e canela

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

1 ovo

1 colher de sopa de leite em pó

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Ovos mexidos com grão-de-bico

Ingredientes

500 g degrão-de-bicocozido e sem casca

1 cenoura descascada e ralada

3 ovos batidos

1 cebola descascada e picada

Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e os ovos e mexa até cozinhar bem. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.

null Crédito:

4. Muffins de ovos e vegetais

Ingredientes

4 ovos

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

1/4 de xícara de chá de queijo ralado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal, pimenta-do-reino e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata levemente com um garfo. Acrescente a cenoura, a abobrinha, a cebola, o queijo e a salsinha e misture até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte forminhas de muffin com azeite, distribua a mistura entre elas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Omelete com aveia

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa defarelo de aveia

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de peito de frango cozido, desfiado e temperado

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione o farelo de aveia e o sal e mexa para incorporar. Após, aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje os ovos. Acrescente o peito de frango e a salsinha. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.