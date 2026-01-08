Formato de arroz

Parece risoto, mas não é: veja receita de risoni de pistache com camarão

Massa em formato de grão de arroz brilha em uma saborosa combinação que contém ainda queijos mascarpone e grana padano

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:57

O risoni ou orzo é uma massa curta italiana no formato de um grão de arroz Crédito: Marca Barilla

O risoni, também conhecido como orzo, é um tipo de massa curta com formato semelhante ao de um grão de arroz. Se você ainda não experimentou esse ingrediente, o momento é agora!

Aproveite a dica do HZ para surpreender seus convidados preparando um delicioso risoni ao mascarpone com pistache e camarão, em vez daquele clássico macarrão ou risoto do fim de semana.

O orzo é uma opção saborosa e diferente para servir ao receber familiares ou amigos, e na versão abaixo fica ainda mais apetitoso. Confira as instruções, passo a passo.

Risoni de pistache com camarão

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

320g de risoni



300g de camarões frescos já limpos



150g de pistaches descascados



150g de queijo mascarpone



50g de queijo grana padano ralado



50ml de vinho branco



20ml de azeite extravirgem



1 cebola



½ dente de alho



1 litro de caldo de legumes (1 cenoura, 1 talo de salsão, 1 cebola e 1 alho-poró)



30g de manteiga gelada em cubos



Raspas e suco de 1 limão siciliano



Sal e pimenta-calabresa a gosto

Modo de preparo:

Tempere os camarões com sal, pimenta e azeite. Reserve. Para o caldo, corte os legumes (salsão, cebola, cenoura e alho-poró), cubra-os com 1,2 litros de água e leve ao fogo médio por 30 minutos.

Cozinhe os pistaches em água por cinco minutos. Em seguida, escorra-os e processe-os até chegarem na consistência de uma pasta. Junte o queijo mascarpone, mexa bem e reserve.

Em uma caçarola regada com azeite, doure levemente a cebola e logo após acrescente o risoni. Mexa em fogo médio por dois minutos.

Junte metade do vinho branco e vá adicionando o caldo de legumes até a massa cozinhar por completo (ela fica fica al dente em 10 minutos).

Ao mesmo tempo, em uma outra panela, doure os camarões em fogo alto por 1 minuto de cada lado. Quando estiverem prontos, adicione o restante do vinho e desligue o fogo.

Quando o risoni estiver pronto, adicione o creme de mascarpone com pistache e mexa até ficar cremoso. Em seguida, junte os camarões e mexa delicadamente por 1 minuto.

Desligue o fogo e agregue a manteiga, o grana padano e o suco do limão. Finalize com raspas de limão siciliano.



Fonte: Marca Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

