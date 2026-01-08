Editorias do Site
Parece risoto, mas não é: veja receita de risoni de pistache com camarão

Massa em formato de grão de arroz brilha em uma saborosa combinação que contém ainda queijos mascarpone e grana padano

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:57

Risoni com mascarpone, pistache e camarão
O risoni ou orzo é uma massa curta italiana no formato de um grão de arroz  Crédito: Marca Barilla

risoni, também conhecido como orzo, é um tipo de massa curta com formato semelhante ao de um grão de arroz. Se você ainda não experimentou esse ingrediente, o momento é agora! 

Aproveite a dica do HZ para surpreender seus convidados preparando um delicioso risoni ao mascarpone com pistache e camarão, em vez daquele clássico macarrão ou risoto do fim de semana.

O orzo é uma opção saborosa e diferente para servir ao receber familiares ou amigos, e na versão abaixo fica ainda mais apetitoso. Confira as instruções, passo a passo.

Risoni de pistache com camarão

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio

Ingredientes:

  • 320g de risoni 
  • 300g de camarões frescos já limpos 
  • 150g de pistaches descascados 
  • 150g de queijo mascarpone
  • 50g de queijo grana padano ralado
  • 50ml de vinho branco
  • 20ml de azeite extravirgem
  • 1 cebola
  • ½ dente de alho
  • 1 litro de caldo de legumes (1 cenoura, 1 talo de salsão, 1 cebola e 1 alho-poró)
  • 30g de manteiga gelada em cubos
  • Raspas e suco de 1 limão siciliano 
  • Sal e pimenta-calabresa a gosto

Modo de preparo:

  1. Tempere os camarões com sal, pimenta e azeite. Reserve.
  2. Para o caldo, corte os legumes (salsão, cebola, cenoura e alho-poró), cubra-os com 1,2 litros de água e leve ao fogo médio por 30 minutos.
  3. Cozinhe os pistaches em água por cinco minutos. Em seguida, escorra-os e processe-os até chegarem na consistência de uma pasta. Junte o queijo mascarpone, mexa bem e reserve.
  4. Em uma caçarola regada com azeite, doure levemente a cebola e logo após acrescente o risoni. Mexa em fogo médio por dois minutos.
  5. Junte metade do vinho branco e vá adicionando o caldo de legumes até a massa cozinhar por completo (ela fica fica al dente em 10 minutos).
  6. Ao mesmo tempo, em uma outra panela, doure os camarões em fogo alto por 1 minuto de cada lado. Quando estiverem prontos, adicione o restante do vinho e desligue o fogo.
  7. Quando o risoni estiver pronto, adicione o creme de mascarpone com pistache e mexa até ficar cremoso. Em seguida, junte os camarões e mexa delicadamente por 1 minuto.
  8. Desligue o fogo e agregue a manteiga, o grana padano e o suco do limão. Finalize com raspas de limão siciliano.

Fonte: Marca Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

  Viu algum erro?
