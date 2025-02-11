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5 sobremesas práticas e deliciosas com pistache

Aprenda a preparar opções saborosas com essa oleaginosa que se tornou um dos sabores mais desejados do mundo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Sorvete de pistache (Imagem: Srikanth Chinta | Shutterstock)
Sorvete de pistache Crédito: Srikanth Chinta | Shutterstock
O pistache é um ingrediente saboroso e versátil que pode transformar sobremesas simples em criações irresistíveis. Com seu sabor levemente adocicado e textura crocante, ele combina perfeitamente com diversas receitas.
Segundo o levantamento Taste Charts 2025, 13ª edição do levantamento feito pela Kerry, empresa especializada em nutrição sustentável, essa oleaginosa consolidou seu lugar como um dos sabores mais desejados no mundo.
Confira, a seguir, cinco sobremesas práticas e deliciosas com pistache!

Sorvete de pistache

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal
  • 2 xícaras de chá de creme de leite fresco
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de matcha peneirado
  • 1/4 de xícara de chá de pistache picado para decorar

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Modo de preparo:
Triture os pistaches no processador até formar uma pasta fina. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite para facilitar a trituração. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e o sal em fogo médio, mexendo até dissolver completamente o açúcar.  
Adicione a pasta de pistache à mistura quente e mexa bem até ficar homogêneo. Adicione o matcha e misture. Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar completamente. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas.
Depois, bata na batedeira até ficar cremoso. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por pelo menos 3 horas antes de servir. Retire do congelador alguns minutos antes de servir e decore com o pistache picado.

Creme de pistache caseiro

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal
  • 1/2 xícara de chá de leite condensado
  • 1/2 xícara de creme de leite fresco
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
Modo de preparo:
Coloque o pistache em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 a 7 minutos para intensificar o sabor. Deixe esfriar. No processador ou liquidificador, triture os pistaches até formar uma pasta homogênea. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite condensado para ajudar na textura.
Adicione o creme de leite, o leite condensado, o mel, a baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo, despeje o óleo de coco e misture bem. Transfira para um pote de vidro esterilizado e armazene na geladeira por até 1 semana.
Dica: use o creme de pistache como recheio, cobertura, para acompanhar pães, bolos ou até como base para sobremesas.

Tiramisù de pistache

Ingredientes:
Creme
  • 1 xícara de chá de mascarpone
  • 1/2 xícara de chá de creme de pistache
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
Montagem
  • 200 g de biscoito champanhe
  • 1/2 xícara de chá de café forte e sem açúcar
  • Pistaches picados para finalizar
Modo de preparo:
Na batedeira, bata o mascarpone com o creme de pistache, o açúcar e a baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite fresco e bata até obter um creme aerado. Reserve. Mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café. Em um refratário, faça camadas alternadas de biscoito umedecido e creme de pistache. Finalize com pistache picado e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.
Bolo de pistache (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)
Bolo de pistache Crédito: Adilson Sochodolak | Shutterstock

Bolo de pistache

Ingredientes:
Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de pistache moído
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3/4 de xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 3 ovos
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e cobertura
  • 1 xícara de chá de creme de pistache
  • 1 xícara de chá de cream cheese
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/2 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de pistache picado para decorar

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Modo de preparo:
Massa
Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme fofo e claro. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente a baunilha e misture. Peneire a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato e o sal, e adicione à mistura alternando com o leite. Incorpore a farinha de amêndoas e o pistache moído. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo três formas de 18 cm de diâmetro. Divida a massa entre as formas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente.
Recheio
Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até obter um creme liso. Adicione o creme de pistache e o extrato de baunilha, misturando bem. Acrescente o creme de leite fresco e bata até ficar aerado e cremoso.
Coloque uma camada de bolo em um prato e espalhe uma porção do recheio. Repita o processo com as outras camadas. Cubra o bolo com o restante do creme e alise bem. Depois, finalize com o pistache picado no topo. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Cheesecake de pistache

Ingredientes:
Base
  • 1 1/2 xícara de chá de biscoito maisena
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
Recheio
  • 1 1/2 xícara de chá de cream cheese
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de chá de creme de pistache
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de chá de gelatina incolor
  • 2 colheres de sopa de água
  • Pistache picado a gosto
Modo de preparo:
Base
No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Transfira para um recipiente e misture com a manteiga derretida e o açúcar mascavo até formar uma farofa úmida. Em seguida, pressione essa mistura no fundo de uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até ficar cremoso. Após, adicione o creme de pistache, o extrato de baunilha e misture bem. Em um recipiente, dissolva a gelatina na água e incorpore ao creme. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite até atingir o ponto de chantili e misture delicadamente ao recheio. Despeje o recheio sobre a base e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Desenforme, decore com o pistache picado e sirva.

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