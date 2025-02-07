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De sorvete a pão

6 receitas fáceis e deliciosas com abacate

Aprenda a preparar opções incríveis para deixar as suas refeições mais interessantes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 19:30

Sorvete de abacate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Sorvete de abacate Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
O abacate é uma fruta muito versátil na cozinha, pois pode ser utilizado tanto em preparos doces quanto em salgados. Além disso, é uma excelente fonte de vitamina E e fornece gorduras saudáveis para o corpo. Também ajuda na eliminação dos gases, é digestivo e laxativo.
Por isso, separamos 6 receitas para você aproveitar o abacate de forma criativa e deixar as suas refeições ainda mais nutritivas. Confira!

Sorvete de abacate

Ingredientes:
  • Polpa de 3 abacates maduros
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de café de essência de baunilha
  • 1 cálice de rum
  • 2 claras de ovo
  • 6 colheres de sopa de açúcar

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Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates , o leite, a essência de baunilha e o rum e bata até obter uma mistura cremosa. Reserve. Em um recipiente, coloque as claras e o açúcar e leve ao banho-maria. Mexa sem parar até amornar, mas sem deixar cozinhar. Retire a mistura do fogo e bata na batedeira até obter um suspiro firme.
Junte o suspiro ao creme de abacate, misturando delicadamente. Leve ao freezer por 2 horas. Retire do freezer e bata na batedeira até o sorvete ficar cremoso. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao freezer até endurecer completamente. Retire do freezer 5 minutos antes de servir. 

Maionese de abacate

Ingredientes:
  • 400 g de polpa de abacate maduro
  • 1/2 xícara de chá de folhas de salsinha
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de azeite
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite, e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, despeje o azeite e bata até obter uma textura cremosa. Retire a maionese do liquidificador, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de abacate

Ingredientes:
  • Polpa de 1 abacate maduro
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de leite integral
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o abacate, o ovo, o leite e o mel e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia e o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje porções de massa sobre a panela, formando discos. Cozinhe por 3 minutos cada lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock)
Creme de abacate Crédito: itaci | Shutterstock

Creme de abacate

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • Polpa de 1 abacate
  • 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a polpa do abacate, o leite condensado e o suco de limão e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente de vidro e sirva em seguida.

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Bolo de abacate

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 abacate maduro descascado e picado
  • 4 ovos
  • 1/2 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacate, os ovos, o óleo de coco e o açúcar e bata por 3 minutos. Acrescente os ingredientes reservados e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Pão de abacate

Ingredientes:
  • 200 ml de água morna
  • 15 g de fermento biológico
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de sal
  • 200 g de farelo de aveia
  • 200 g de farinha de castanha-de-caju
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 100 g de polpa de abacate amassada
  • Azeite de oliva para untar
  • Sementes de gergelim para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o mel, a água e o fermento biológico e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o abacate, o sal, o amido de milho, a farinha de aveia e de castanha-de-caju e mexa. Adicione a mistura com mel e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Após, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e cubra com um pano. Deixe descansar por 20 minutos. Passado esse tempo, polvilhe os pães com o gergelim e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

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