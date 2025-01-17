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Nutrição

5 receitas ricas em fibras e fáceis de fazer

Veja como preparar opções saborosas, nutritivas e práticas para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 13:30

Pão de abóbora e aveia (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Pão de abóbora e aveia Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
Receitas práticas ricas em fibras são uma ótima maneira de incluir alimentos saudáveis no dia a dia. Esses pratos, que podem ser preparados de forma rápida e descomplicada, utilizam ingredientes acessíveis, como grãos, vegetais, legumes e sementes. Além de oferecerem benefícios para a saúde digestiva, contribuem para o bom funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade.
Veja, abaixo, 5 receitas ricas em fibras e fáceis de fazer! 

Pão de abóbora e aveia

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1/4 de colher de chá de noz-moscada
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

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Modo de preparo:
Em uma tigela grande, combine a farinha de aveia, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos e adicione o purê de abóbora, o mel, o óleo de coco e a essência de baunilha. Misture bem até que tudo esteja completamente incorporado. Adicione gradualmente a mistura líquida aos ingredientes secos, mexendo até formar uma massa homogênea.
Coloque a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40-45 minutos ou até que um palito saia limpo quando inserido no centro do pão. Retire o pão do forno e deixe esfriar na forma por 10 minutos antes de desenformar. Após esse tempo, transfira para uma grade para esfriar completamente. Sirva em seguida. 

Arroz integral com ervilha e cenoura

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz integral
  • 1 xícara de chá de ervilha
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 1/2 xícaras de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e aromáticos. Coloque os cubos de cenoura e refogue por cerca de 3-4 minutos. Adicione o arroz integral e misture bem. Em seguida, acrescente a água e uma pitada de sal. Deixe ferver.
Após ferver, abaixe o fogo para médio-baixo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 30-40 minutos, ou até que o arroz esteja cozido e a água tenha sido absorvida. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione a ervilha. Misture e cozinhe por mais 5 minutos até que as ervilhas estejam aquecidas. Retire do fogo e deixe descansar por 5 minutos antes de servir. Adicione a salsinha e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com legumes

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 cenoura ralada
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada finamente
  • 1/2 maço de salsinha picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture o pepino, o tomate, a cenoura, a cebola-roxa e a salsinha. Junte o grão-de-bico cozido à tigela com os legumes e misture tudo delicadamente. Regue com azeite de oliva e suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem temperados. Deixe a salada descansar por 10-15 minutos na geladeira para que os sabores se misturem bem. Sirva em seguida. 
Biscoitos de aveia com semente de chia (Imagem: Pablo Palmieri | Shutterstock)
Biscoitos de aveia com semente de chia Crédito: Pablo Palmieri | Shutterstock

Biscoitos de aveia com semente de chia

Ingredientes:
  • 1 1/2 xícaras de chá de aveia em flocos
  • 1/4 de xícara de chá de semente de chia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/4 de xícara de chá de mel
  • 1 ovo
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de canela em pó 
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, combine a aveia, a semente de chia, a farinha de aveia, o sal e a canela. Em outra tigela, bata o ovo, o mel, o óleo de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até formar uma massa bem incorporada.
Faça pequenas bolinhas com a massa e coloque-as em uma assadeira com papel-manteiga. Achate-as ligeiramente com um garfo ou a palma das mãos para formar os biscoitos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10-12 minutos, ou até que os biscoitos estejam dourados nas bordas. Retire os biscoitos do forno e deixe esfriar na assadeira por alguns minutos antes de transferi-los para uma grade para esfriar completamente.

Panqueca integral de espinafre

Ingredientes:
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o ovo, o leite, o espinafre e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo integral e o sal e bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento no final e misture suavemente com uma colher. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Coloque uma concha da massa na frigideira e espalhe, formando um disco fino. Cozinhe por cerca de 2 minutos ou até as bordas começarem a soltar. Vire a panqueca e cozinhe o outro lado por mais 1-2 minutos. Sirva em seguida. 

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