11 de março

De gelato a ovo de Páscoa, 4 doces para celebrar o Dia da Pipoca no ES

Aproveite a data para saborear versões de dar água na boca preparadas por chefs e confeiteiros da Grande Vitória

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:03

Pipoca caramelizada Crédito: Liudmyla Chuhunova/Shutterstock

Você sabia que no dia 11 de março é comemorado o Dia da Pipoca? A data, que celebra toda a gostosura e versatilidade do alimento, serviu de inspiração para HZ criar uma lista irresistível.

Nela você encontra doçuras em que a guloseima é protagonista: um gelato, uma sobremesa, um ovo de chocolate e um kit para preparar em casa a receita que deu origem a uma empresa capixaba de sucesso. Confira!

1 Gelato para comemorar De volta à vitrine da Real Gelateria especialmente para o Dia Mundial da Pipoca, 11 de março, o gelato de pipoca amanteigada entrega cremosidade e crocância tanto no copinho (a partir de R$ 21/tamanho P) quanto no cascão (R$ 27, com dois sabores e calda extra). Finalizado com pipoca doce caramelizada e calda de caramelo, o sabor é sazonal e fica disponível somente nesta quarta-feira, nas unidades da Praia do Canto (Rua João da Cruz, 151, Loja 1) e do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá). Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Acervo/Real

2 Sobremesa elaborada Renovado recentemente, o cardápio do Peppe Restaurante ganhou uma sobremesa em que a pipoca traz um toque especial. Chamada de Veneno da Lata (R$ 52), a doçura criada pelo chef Vinícius Cavalcante é montada em uma latinha e combina pipoca salgada, caramelo de café, sorvete de avelã, musse de chocolate branco e, para finalizar, croûtons de babka. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @pepperestaurante. FOTO: Pablo Gonçalves

3 Destaque na Páscoa Em Guarapari, a confeitaria e cafeteria Viva Patisserie abriu nesta semana as encomendas de ovos de chocolate para a Páscoa. Um dos destaques na linha artesanal criada pela chef Vivian Santiago é o de chocolate ao leite com pipocas cobertas de chocolate, presentes tanto na casca como em um saquinho que acompanha o produto (R$ 95/150g). Pedidos e mais informações: (27) 99918-3094 ou @vivapatisserie. Av. Desembargador Lourival de Almeida, 108, na entrada do Beco da Fome, Centro, Guarapari. FOTO: PhotoLife

4 Receita de sucesso para fazer em casa Especializada em pipocas gourmet, a Pipocando acaba de lançar um kit para preparo da guloseima doce em casa, com a receita familiar que deu origem à marca capixaba há quase 30 anos. O produto (foto) vem com a mesma mistura à base de cacau e canela usada pela empresa e já está à venda na Pipocando dos shoppings Praia da Costa, em Vila Velha, e Mestre Álvaro, na Serra. A embalagem, com ingredientes porcionados separadamente, custa R$ 14,90 e traz todas as orientações de preparo, permitindo que o consumidor reproduza a pipoca doce caramelizada da marca com o mesmo padrão das lojas. Mais informações: @pipocando. FOTO: Acervo/Pipocando



