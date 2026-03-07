Editorias do Site
Aprenda a preparar arroz de camarão com a chef Maritza Bojovski

Receita em homenagem aos barreiros e às paneleiras de Goiabeiras faz parte do primeiro episódio de "Chef, cozinha pra mim?", o novo programa culinário da TV Gazeta

Beatriz Heleodoro

Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:00

O arroz de camarão da chef Maritza é delicioso e ressalta sabores capixabas Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

No primeiro dos quatro episódios de "Chef, cozinha pra mim?", o novo programa culinário da TV Gazeta, a chef capixaba e apresentadora Maritza Bojovski preparou uma receita para homenagear personagens de grande importância para a cultura e a gastronomia do Espírito Santo: os barreiros e as paneleiras de Goiabeiras.

O prato escolhido por Maritza foi o arroz de camarão, preparado na tradicional panela de barro durante o episódio exibido neste sábado (7), às 15h45, após o programa Em Movimento. A lista de ingredientes e as instruções de preparo, passo a passo, você confere no final desta matéria.

Arroz de camarão, por Maritza Bojovski

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Feita na panela de barro, a receita rende em média seis porções Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Ingredientes:
Arroz

  • 2 xícaras (chá) de arroz parboilizado lavado
  • Azeite
  • 1/2 cebola em cubinhos
  • 3 dentes de alho picadinhos
  • Água o suficiente (aproximadamente 4 xícaras)
  • Sal a gosto
Moqueca de camarão 
  • 30 camarões rosa grandes
  • Azeite
  • 1 cebola picada em cubos
  • 8 dentes de alho picadinhos
  • 4 tomates cortados em cubos
  • 1 maço de coentro (talos e folhas)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 unidades de limão siciliano
  • 1 colher de sopa de manteiga gelada

Modo de preparo: 
Arroz:

  1. Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o alho e refogue. Em seguida, junte o arroz.
  2. Adicione a água e tempere com sal a gosto.
  3. Logo após levantar fervura, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 15 a 20 minutos.
  4. Desligue o fogo e reserve.
Moqueca de camarão:
  1. Em uma panela aqueça o azeite e o colorau.
  2. Coloque o alho, dê uma refogada e acrescente a cebola. Em seguida, coloque o tomate e os talos do coentro picadinhos. 
  3. Tempere com sal, pimenta-do-reino e abafe.
  4. Após 10 minutos mais ou menos, quando o molho estiver bem quente, tempere os camarões com sal, páprica picante, pimenta-do-reino e limão (somente na hora que forem entrar na panela).
  5. Coloque os camarões na panela e deixe-os cozinhar rapidamente.
  6. Adicione o arroz reservado e misture. 
  7. Finalize com manteiga gelada, suco e raspas de limão e folhas de coentro.

