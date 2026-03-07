Da TV para a cozinha

Aprenda a preparar arroz de camarão com a chef Maritza Bojovski

Receita em homenagem aos barreiros e às paneleiras de Goiabeiras faz parte do primeiro episódio de "Chef, cozinha pra mim?", o novo programa culinário da TV Gazeta

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:00

O arroz de camarão da chef Maritza é delicioso e ressalta sabores capixabas Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

No primeiro dos quatro episódios de "Chef, cozinha pra mim?", o novo programa culinário da TV Gazeta, a chef capixaba e apresentadora Maritza Bojovski preparou uma receita para homenagear personagens de grande importância para a cultura e a gastronomia do Espírito Santo: os barreiros e as paneleiras de Goiabeiras.

O prato escolhido por Maritza foi o arroz de camarão, preparado na tradicional panela de barro durante o episódio exibido neste sábado (7), às 15h45, após o programa Em Movimento. A lista de ingredientes e as instruções de preparo, passo a passo, você confere no final desta matéria.

Arroz de camarão, por Maritza Bojovski

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Feita na panela de barro, a receita rende em média seis porções Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Ingredientes:

Arroz

2 xícaras (chá) de arroz parboilizado lavado



Azeite



1/2 cebola em cubinhos



3 dentes de alho picadinhos

Água o suficiente (aproximadamente 4 xícaras)



Sal a gosto

Moqueca de camarão

30 camarões rosa grandes



Azeite



1 cebola picada em cubos



8 dentes de alho picadinhos



4 tomates cortados em cubos



1 maço de coentro (talos e folhas)



Sal e pimenta-do-reino a gosto



2 unidades de limão siciliano



1 colher de sopa de manteiga gelada



Modo de preparo:

Arroz:

Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o alho e refogue. Em seguida, j unte o arroz. Adicione a água e tempere com sal a gosto.

Logo após levantar fervura, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 15 a 20 minutos.

Desligue o fogo e reserve.

Moqueca de camarão:

Em uma panela aqueça o azeite e o colorau. Coloque o alho, dê uma refogada e acrescente a cebola. Em seguida, coloque o tomate e os talos do coentro picadinhos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e abafe.

Após 10 minutos mais ou menos, quando o molho estiver bem quente, tempere os camarões com sal, páprica picante, pimenta-do-reino e limão (somente na hora que forem entrar na panela).

Coloque os camarões na panela e deixe-os cozinhar rapidamente.

Adicione o arroz reservado e misture. Finalize com manteiga gelada, suco e raspas de limão e folhas de coentro.



