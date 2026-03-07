Editorias do Site
Redes Sociais

Vibra Rock Brasil reúne Capital Inicial, Paulo Ricardo e Biquini em Vitória

Valorização da música local também é destaque nessa edição, que conta ainda com palcos temáticos. Ingressos já podem ser adquiridos

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:00

Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni lideram o Vibra Rock Brasil 2026 em Vitória
Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni lideram o Vibra Rock Brasil 2026 em Vitória Crédito: Bella Pinheiro/Marcos Hermes/Bruno Santos

O festival Vibra Rock Brasil 2026 prepara uma edição marcada por grandes nomes do rock nacional, turnês comemorativas e tributos a ícones internacionais. O evento reunirá atrações consagradas e artistas da cena capixaba, prometendo uma programação intensa para os fãs do gênero. O evento acontece dia 2 de maio, na Praça do Papa.

Um dos destaques é o show da banda Capital Inicial, que chega ao festival com a nova turnê “Música Urbana”. O espetáculo marca o retorno oficial do grupo ao formato 100% elétrico, após o sucesso da turnê “Acústico 25 Anos”, que levou mais de 500 mil pessoas aos shows pelo país. Liderado por Dinho Ouro Preto, o grupo promete um repertório recheado de clássicos como “Primeiros Erros”, “Natasha”, “A Sua Maneira” e “Fátima”, além de faixas do novo EP “Movimento”.

O título da turnê faz referência ao movimento musical que reuniu bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e o próprio Capital Inicial nos anos 1980, período que ajudou a consolidar o rock de Brasília como um dos mais importantes do país. Em Vitória, o público terá a chance de conferir uma das primeiras apresentações dessa nova fase da turnê.

Outra atração confirmada é Paulo Ricardo, que apresenta o espetáculo “Paulo Ricardo XL”. A turnê celebra quatro décadas de carreira do artista e revisita diferentes fases de sua trajetória, incluindo o período à frente da banda RPM, um dos maiores fenômenos do rock nacional nos anos 1980. O repertório reúne sucessos como “Louras Geladas”, “A Cruz e a Espada”, “Sonho Lindo” e “Vida Real”, música que se tornou tema do reality show Big Brother Brasil. 

Paulo Ricardo no Fest Gastronomia 2025
Paulo Ricardo no Fest Gastronomia 2025 Crédito: Carlos Alberto SilvaCarlos Alberto Silva

A banda Biquini também sobe ao palco com a turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”, que celebra quatro décadas de carreira. O grupo promete um show repleto de sucessos que marcaram gerações, como “Tédio”, “Zé Ninguém”, “Janaína”, “Vento Ventania” e “Chove Chuva”. 

Bandas locais

Vibra Rock
Vibra Rock - Dona Fran, cantora Crédito: Carlos Alberto Silva

Além das atrações nacionais, o festival aposta em tributos a grandes nomes do rock internacional. Um dos momentos mais aguardados será a homenagem à banda canadense Rush, conduzida pela banda capixaba Oz, ao lado dos músicos Saulo Simonassi, Sérgio Melo e Tavinho.

O festival também terá um tributo ao lendário Ozzy Osbourne, com clássicos como “Crazy Train”, “Mr. Crowley” e “No More Tears”. A programação ainda reforça a valorização da música capixaba, com shows de Dona Fran, e nos espaços temáticos do festival, como o PUB 426 e o Motor Rockers Pub, o público poderá conferir shows de Ubando, 90 e Tal e outras apresentações especiais.

Serviço

Vibra Rock Brasil 2026

  • Quando: 02 de maio, a partir das 11h
  • Onde: Praça do Papa, em Vitória
  • Ingressos a partir de R$ 130 pelo zigtickets

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 5 motivos que estão levando aniversários, casamentos e confraternizações para restaurantes

5 motivos que estão levando aniversários, casamentos e confraternizações para restaurantes

Imagem - Nova Agenda HZ reúne programação cultural do ES na palma da mão; veja como acessar

Nova Agenda HZ reúne programação cultural do ES na palma da mão; veja como acessar

Imagem - Residência artística no Mosteiro de Ibiraçu terá encerramento com artista capixaba

Residência artística no Mosteiro de Ibiraçu terá encerramento com artista capixaba

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - "Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26

"Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26
Imagem - BBB 26: Ivete Sangalo fará show em festa do reality após passar por cirurgia

BBB 26: Ivete Sangalo fará show em festa do reality após passar por cirurgia
Imagem - Receita de bolo de chocolate com recheio e cobertura: veja passo a passo

Receita de bolo de chocolate com recheio e cobertura: veja passo a passo