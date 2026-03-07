Música

Vibra Rock Brasil reúne Capital Inicial, Paulo Ricardo e Biquini em Vitória

Valorização da música local também é destaque nessa edição, que conta ainda com palcos temáticos. Ingressos já podem ser adquiridos

Julia Galter

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:00

Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni lideram o Vibra Rock Brasil 2026 em Vitória Crédito: Bella Pinheiro/Marcos Hermes/Bruno Santos

O festival Vibra Rock Brasil 2026 prepara uma edição marcada por grandes nomes do rock nacional, turnês comemorativas e tributos a ícones internacionais. O evento reunirá atrações consagradas e artistas da cena capixaba, prometendo uma programação intensa para os fãs do gênero. O evento acontece dia 2 de maio, na Praça do Papa.

Um dos destaques é o show da banda Capital Inicial, que chega ao festival com a nova turnê “Música Urbana”. O espetáculo marca o retorno oficial do grupo ao formato 100% elétrico, após o sucesso da turnê “Acústico 25 Anos”, que levou mais de 500 mil pessoas aos shows pelo país. Liderado por Dinho Ouro Preto, o grupo promete um repertório recheado de clássicos como “Primeiros Erros”, “Natasha”, “A Sua Maneira” e “Fátima”, além de faixas do novo EP “Movimento”.

O título da turnê faz referência ao movimento musical que reuniu bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e o próprio Capital Inicial nos anos 1980, período que ajudou a consolidar o rock de Brasília como um dos mais importantes do país. Em Vitória, o público terá a chance de conferir uma das primeiras apresentações dessa nova fase da turnê.

Outra atração confirmada é Paulo Ricardo, que apresenta o espetáculo “Paulo Ricardo XL”. A turnê celebra quatro décadas de carreira do artista e revisita diferentes fases de sua trajetória, incluindo o período à frente da banda RPM, um dos maiores fenômenos do rock nacional nos anos 1980. O repertório reúne sucessos como “Louras Geladas”, “A Cruz e a Espada”, “Sonho Lindo” e “Vida Real”, música que se tornou tema do reality show Big Brother Brasil.

Paulo Ricardo no Fest Gastronomia 2025 Crédito: Carlos Alberto SilvaCarlos Alberto Silva

A banda Biquini também sobe ao palco com a turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”, que celebra quatro décadas de carreira. O grupo promete um show repleto de sucessos que marcaram gerações, como “Tédio”, “Zé Ninguém”, “Janaína”, “Vento Ventania” e “Chove Chuva”.

Bandas locais

Vibra Rock - Dona Fran, cantora Crédito: Carlos Alberto Silva

Além das atrações nacionais, o festival aposta em tributos a grandes nomes do rock internacional. Um dos momentos mais aguardados será a homenagem à banda canadense Rush, conduzida pela banda capixaba Oz, ao lado dos músicos Saulo Simonassi, Sérgio Melo e Tavinho.

O festival também terá um tributo ao lendário Ozzy Osbourne, com clássicos como “Crazy Train”, “Mr. Crowley” e “No More Tears”. A programação ainda reforça a valorização da música capixaba, com shows de Dona Fran, e nos espaços temáticos do festival, como o PUB 426 e o Motor Rockers Pub, o público poderá conferir shows de Ubando, 90 e Tal e outras apresentações especiais.

Serviço

Vibra Rock Brasil 2026

Quando: 02 de maio, a partir das 11h

Onde: Praça do Papa, em Vitória

Ingressos a partir de R$ 130 pelo zigtickets

