Residência artística no Mosteiro de Ibiraçu terá encerramento com artista capixaba

Programa reuniu artistas de vários estados. A capixaba luso-brasileira Polliana Dalla Barba encerra o ciclo 2026 com visitação gratuita e encontros abertos

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:12

Residência artística no Mosteiro de Ibiraçu terá encerramento com artista capixaba Crédito: Acervo pessoal / Polliana Dalla

Entre monges e a Mata Atlântica, o Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, encerra o ciclo de residências artísticas 2026 com a participação da artista capixaba luso-brasileira Polliana Dalla Barba. A residência acontece entre os dias 9 e 23 de março e marca o fechamento de um programa que, ao longo de 2025 e 2026, aproximou arte contemporânea, meio ambiente e espiritualidade.

Durante esse período, haverá momentos de visitação abertos ao público, com entrada gratuita. Para participar e conferir as orientações de acesso, é necessário consultar as informações no site mosteirozen.com.br.

Radicada em Portugal, Polliana retorna ao Espírito Santo para desenvolver uma pesquisa imersiva no território onde nasceu. Formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre pela Universidade do Porto, a artista construiu uma trajetória marcada pelo deslocamento como método de criação.

A capixaba luso-brasileira Polliana Dalla Barba encerra o ciclo 2026 Crédito: Polliana Dalla

Em seus trabalhos, ela mistura desenho, cartografia, fotografia, vídeo e instalação para investigar paisagens, fronteiras e memórias.

A residência tem a proposta de privilegiar o processo criativo. O silêncio, o ritmo desacelerado da vida monástica e o contato direto com a floresta influenciam diretamente a pesquisa. A ideia é que o território, com sua topografia, trilhas e vegetação, seja parte ativa da criação.

O programa de residências do Mosteiro Zen é coordenado pela curadora Clara Sampaio e reuniu, ao todo, sete artistas brasileiros ao longo do ciclo. A proposta parte do tema “Sonhar Floresta”, um convite para repensar formas de existir e criar a partir da escuta da natureza. As residências duram de 15 a 20 dias e incluem conversas abertas, oficinas e encontros com o público.

Residência artistica no Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu Crédito: Divulgação / Patricia Sales

No caso de Polliana, a investigação se volta para o território capixaba, articulando caminhada, registro e reflexão sobre presença e deslocamento. O público poderá acompanhar esse processo nos dias 15 e 22 de março, quando a Estação Cultural do Mosteiro abre para visitação gratuita. Não se trata de uma exposição tradicional, mas de um momento de conversa e partilha sobre o que está sendo desenvolvido.

O Mosteiro Zen Morro da Vargem, inserido em área de preservação da Mata Atlântica, vem se consolidando como um espaço de diálogo entre arte, formação crítica e consciência ambiental. Ao encerrar o calendário de 2026, reafirma seu papel como ponto de encontro entre criação artística e responsabilidade ecológica.

Serviço

Residência Artística – Polliana Dalla Barba

Local: Mosteiro Zen Morro da Vargem – Ibiraçu (ES)

Data: 9 a 23 de março

Visitação pública: 15 e 22 de março

Entrada gratuita

Informações: mosteirozen.com.br ou pelo Instagram @mosteirozen

