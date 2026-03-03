Oportunidade

Edital do Museu Vale oferece R$ 6 mil por projeto no ES; saiba como participar

Inscrições seguem até 31 de março e vão selecionar 20 propostas para integrar a programação extramuros da instituição

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:09

Museu Vale abre seleção com R$ 6 mil para artistas do estado Crédito: Felipe Amarelo

O Museu Vale está com inscrições abertas, até 31 de março de 2026, para o Edital Convocatória de Programação 2026. A iniciativa vai selecionar projetos de artistas e produtores culturais residentes no Espírito Santo para compor a programação extramuros da instituição ao longo do ano, ampliando a circulação da produção cultural capixaba.

Ao todo, serão escolhidos 20 projetos em diferentes linguagens, como teatro, dança, performance, artes visuais, literatura, cultura popular, música, arte digital e propostas voltadas à arte-educação. As ações selecionadas serão realizadas fora da sede do museu, ocupando praças, parques, escolas e outros espaços culturais do estado.

De acordo com a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, "a proposta é fortalecer o diálogo com a produção contemporânea local. A convocatória busca estimular a diversidade de linguagens e garantir oportunidades para que artistas capixabas apresentem seus trabalhos a públicos variados".

Museu Vale Crédito: A Gazeta/Arquivo

O edital contempla dois segmentos: Exposição/Apresentação e Arte-educação. Cada projeto selecionado receberá um cachê de R$ 6 mil. Podem se inscrever artistas, produtores culturais e arte-educadores que residam no Espírito Santo e que assumam a concepção e execução das atividades presenciais.

Nesta fase extramuros, o Museu Vale amplia sua atuação ao levar arte e programas educativos para diferentes municípios, mantendo o compromisso com pesquisa, formação, comunicação e valorização da memória cultural.

Nos últimos anos, as exposições promovidas pela instituição reuniram mais de 220 mil visitantes, com mostras como “Línguas Africanas que fazem o Brasil”, “Quebra-mapa”, “Quem Tem Medo de Bicho Pau?” e “O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci”, entre outras.

Serviço

Inscrições: até 31 de março

até 31 de março Segmentos: Exposição/Apresentação e Arte-educação

Exposição/Apresentação e Arte-educação Informações e edital: www.museuvale.org

