Editorias do Site
Redes Sociais

Edital do Museu Vale oferece R$ 6 mil por projeto no ES; saiba como participar

Inscrições seguem até 31 de março e vão selecionar 20 propostas para integrar a programação extramuros da instituição

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:09

Museu Vale abre seleção com R$ 6 mil para artistas do estado
Museu Vale abre seleção com R$ 6 mil para artistas do estado Crédito: Felipe Amarelo

O Museu Vale está com inscrições abertas, até 31 de março de 2026, para o Edital Convocatória de Programação 2026. A iniciativa vai selecionar projetos de artistas e produtores culturais residentes no Espírito Santo para compor a programação extramuros da instituição ao longo do ano, ampliando a circulação da produção cultural capixaba.

Ao todo, serão escolhidos 20 projetos em diferentes linguagens, como teatro, dança, performance, artes visuais, literatura, cultura popular, música, arte digital e propostas voltadas à arte-educação. As ações selecionadas serão realizadas fora da sede do museu, ocupando praças, parques, escolas e outros espaços culturais do estado.

De acordo com a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, "a proposta é fortalecer o diálogo com a produção contemporânea local. A convocatória busca estimular a diversidade de linguagens e garantir oportunidades para que artistas capixabas apresentem seus trabalhos a públicos variados".

Museu Vale, em Vila Velha: fachada do prédio principal
Museu Vale Crédito: A Gazeta/Arquivo

O edital contempla dois segmentos: Exposição/Apresentação e Arte-educação. Cada projeto selecionado receberá um cachê de R$ 6 mil. Podem se inscrever artistas, produtores culturais e arte-educadores que residam no Espírito Santo e que assumam a concepção e execução das atividades presenciais.

Nesta fase extramuros, o Museu Vale amplia sua atuação ao levar arte e programas educativos para diferentes municípios, mantendo o compromisso com pesquisa, formação, comunicação e valorização da memória cultural.

Nos últimos anos, as exposições promovidas pela instituição reuniram mais de 220 mil visitantes, com mostras como “Línguas Africanas que fazem o Brasil”, “Quebra-mapa”, “Quem Tem Medo de Bicho Pau?” e “O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci”, entre outras.

Serviço

  • Inscrições: até 31 de março
  • Segmentos: Exposição/Apresentação e Arte-educação
  • Informações e edital: www.museuvale.org

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 4ª edição do Verão Cultural Sônia Cabral celebra a diversidade da produção capixaba

4ª edição do Verão Cultural Sônia Cabral celebra a diversidade da produção capixaba

Imagem - Batalha do N9V retorna às ruas como espaço de arte, expressão e resistência cultural

Batalha do N9V retorna às ruas como espaço de arte, expressão e resistência cultural

Imagem - Artistas do ES vão representar o Brasil em festival internacional de artes urbanas

Artistas do ES vão representar o Brasil em festival internacional de artes urbanas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Horóscopo de março: veja como os movimentos no céu vão impactar a sua vida

Horóscopo de março: veja como os movimentos no céu vão impactar a sua vida
Imagem - Perfumes árabes no dia a dia: como escolher a fragrância certa para cada ocasião

Perfumes árabes no dia a dia: como escolher a fragrância certa para cada ocasião
Imagem - Irmã gêmea de Milena disputa vaga em reality de brasileiros nos EUA

Irmã gêmea de Milena disputa vaga em reality de brasileiros nos EUA