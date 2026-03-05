Saúde

Alex Escobar precisará fazer cirurgia nas cordas vocais e é afastado da Globo

Ele conta que no Carnaval precisou de ajuda especial para conseguir narrar três noites

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:21

Alex Escobar precisará fazer cirurgia nas cordas vocais e é afastado da Globo Crédito: Globo/ Leo Rosario

O jornalista e apresentador Alex Escobar, 51, está afastado da Globo por motivos de saúde. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele explica que precisará passar por uma cirurgia para retirar pólipos das cordas vocais.

Segundo o Albert Einstein, pólipos nas cordas vocais são formações benignas (não cancerosas), em forma de protuberância (como uma bolinha), que surgem quando há um aumento exagerado de fibras colágenas em um ponto do tecido conjuntivo da laringe. Ocorre com mais frequência em quem usa a voz como ferramenta de trabalho.

"Eu estou desde o final do ano passado numa luta com pólipos nas cordas vocais. Para trabalhar no Carnaval, tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar, fiz três madrugadas bem, mas eu preciso operar", comentou.

O procedimento seria realizado nesta quinta-feira (5), mas Alex ficou gripado, e agora será preciso adiar a cirurgia para breve. Enquanto isso, ele ficará longe da emissora. "Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta", emendou.

