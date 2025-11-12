Editorias do Site
Redes Sociais

3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular

Preparadas com ingredientes simples e acessíveis, essas combinações fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:43

Vitamina de chocolate com granola (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Vitamina de chocolate com granola Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

Para ganhar massa muscular, não basta apenas manter uma rotina intensa de treinos. A alimentação desempenha um papel essencial nesse processo, pois é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das fibras musculares. Com ingredientes simples, é possível preparar vitaminas caseiras ricas em proteínas que fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino.

Abaixo, confira 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular!

Vitamina de chocolate com granola

Ingredientes:

  • 300 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 scoop de proteína em pó sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de granola sem açúcar
  • 1 colher de sopa de mel
  • Granola para servir

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas com cacau em pó, proteína e granola até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com granola.

Vitamina de coco com aveia e linhaça

Ingredientes:

  • 250 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de sopa de coco fresco picado
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o leite de coco com a aveia, o coco e a linhaça até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina amendoim com banana (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)
Vitamina amendoim com banana Crédito: JeniFoto | Shutterstock

Vitamina amendoim com banana

Ingredientes:

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 300 ml de leite de aveia gelado
  • Mel a gosto
  • Amendoim torrado sem sal e pasta de amendoim para servir

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a banana com a pasta de amendoim e o leite de aveia até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com amendoim e pasta de amendoim.

Leia mais

Imagem - Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Imagem - Festival gastronômico em Jacaraípe terá pratos a partir de R$ 15

Festival gastronômico em Jacaraípe terá pratos a partir de R$ 15

Imagem - Café da manhã e brunch estão em alta nas cafeterias do ES; veja 5 opções

Café da manhã e brunch estão em alta nas cafeterias do ES; veja 5 opções

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Bruna Olly faz show de encerramento em evento da TV Globo na Rede Gazeta

Bruna Olly faz show de encerramento em evento da TV Globo na Rede Gazeta
Imagem - Rapper Akon é preso nos Estados Unidos, diz site

Rapper Akon é preso nos Estados Unidos, diz site
Imagem - Primeiro teaser de 'O Diabo Veste Prada 2' é lançado; assista

Primeiro teaser de 'O Diabo Veste Prada 2' é lançado; assista