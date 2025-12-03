Receitas com ovo: 4 opções práticas para variar o cardápio

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:24
Os ovos são ingredientes versáteis e completos que facilitam a rotina culinária e permitem criar pratos rápidos, nutritivos e cheios de sabor. Além disso, combinam com qualquer momento do dia e harmonizam com diversos tipos de preparações, do salgado ao doce.
A nutricionista Lúcia Endriukaite, especialista do Instituto Ovos Brasil (IOB), destaca que o ovo é um aliado importante na rotina alimentar: além das proteínas de alto valor biológico, o alimento oferece vitaminas A, D, E e do complexo B, colina, nutriente fundamental para memória e cognição, e minerais que contribuem para imunidade e vitalidade.
“O ovo transita com facilidade entre o simples e o sofisticado. É um ingrediente democrático que combina praticidade, nutrição e sabor, e pode compor desde lanches rápidos até pratos mais elaborados”, afirma Lúcia Endriukaite.
Para mostrar como o ingrediente pode facilitar o dia a dia sem abrir mão de qualidade, ela apresenta quatro receitas simples, acessíveis e rápidas. Confira!
Opção nutritiva, prática e ideal para refeições completas.
Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coloque em assadeira ou panela que vá ao forno untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos. Sirva em seguida.
Uma opção doce, leve e perfeita para sobremesas e cafés da tarde.
Recheio
Massa
Em uma panela antiaderente, cozinhe rapidamente em fogo baixo as frutas com a canela e o cravo-da-índia até formar uma geleia leve. Reserve. No liquidificador, bata os ingredientes da massa e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça a frigideira em fogo médio untada com a manteiga. Despeje pequenas porções de massa. Vire quando começar a soltar das bordas. Disponha o recheio no centro dos crepes prontos, dobre ao meio e sirva em seguida.
Rápido, cremoso e perfeito para lanches e cafés da manhã.
Em uma tigela, amasse bem os ovos cozidos e misture com a cebola e a maionese, requeijão ou cottage. Tempere com sal. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida com as fatias de pão.
Prática, saborosa e com um toque sofisticado.
Recheio
Omelete
Recheio
Limpe o cogumelo com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo com o alho até dourar. Retire e reserve.
Omelete
Em uma tigela, bata os ovos com o sal. Na mesma frigideira que refogou o cogumelo, aqueça a manteiga em fogo baixo e coloque os ovos. Cozinhe até ficar firme. Recheie com o cogumelo e o queijo parmesão. Dobre ao meio e sirva em seguida.
A nutricionista Lúcia Endriukaite reforça que inserir o ovo na rotina é uma estratégia inteligente para quem busca alimentação equilibrada. “É um alimento que entrega alto valor nutricional, se adapta a todos os momentos do dia e ainda oferece excelente custo-benefício”, finaliza.
