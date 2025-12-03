Gastronomia

Receitas com ovo: 4 opções práticas para variar o cardápio

Aprenda a preparar refeições completas e saborosas com esse ingrediente nutritivo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:24

Omelete de forno Crédito: Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock

Os ovos são ingredientes versáteis e completos que facilitam a rotina culinária e permitem criar pratos rápidos, nutritivos e cheios de sabor. Além disso, combinam com qualquer momento do dia e harmonizam com diversos tipos de preparações, do salgado ao doce.

A nutricionista Lúcia Endriukaite, especialista do Instituto Ovos Brasil (IOB), destaca que o ovo é um aliado importante na rotina alimentar: além das proteínas de alto valor biológico, o alimento oferece vitaminas A, D, E e do complexo B, colina, nutriente fundamental para memória e cognição, e minerais que contribuem para imunidade e vitalidade.

“O ovo transita com facilidade entre o simples e o sofisticado. É um ingrediente democrático que combina praticidade, nutrição e sabor, e pode compor desde lanches rápidos até pratos mais elaborados”, afirma Lúcia Endriukaite.

Para mostrar como o ingrediente pode facilitar o dia a dia sem abrir mão de qualidade, ela apresenta quatro receitas simples, acessíveis e rápidas. Confira!

Omelete de forno

Opção nutritiva, prática e ideal para refeições completas.

Ingredientes

5 ovos

1 cebola picada

1/2 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 tomate picado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de queijo muçarela picado

Sal, orégano e cheiro-verde a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coloque em assadeira ou panela que vá ao forno untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos. Sirva em seguida.

Crepe com frutas vermelhas

Uma opção doce, leve e perfeita para sobremesas e cafés da tarde.

Ingredientes

Recheio

250 g de morango picado

1 maçã ralada

1 canela em pau

Cravo-da-índia a gosto

Massa

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela antiaderente, cozinhe rapidamente em fogo baixo as frutas com a canela e o cravo-da-índia até formar uma geleia leve. Reserve. No liquidificador, bata os ingredientes da massa e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça a frigideira em fogo médio untada com a manteiga. Despeje pequenas porções de massa. Vire quando começar a soltar das bordas. Disponha o recheio no centro dos crepes prontos, dobre ao meio e sirva em seguida.

Patê de ovo Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Patê de ovo

Rápido, cremoso e perfeito para lanches e cafés da manhã.

Ingredientes

2 ovos cozidos

1/4 de cebola picada

1 colher de sopa de maionese, requeijão ou cottage

Salsinha, hortelã e sal a gosto

Fatias de pão para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse bem os ovos cozidos e misture com a cebola e a maionese, requeijão ou cottage. Tempere com sal. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida com as fatias de pão.

Omelete com cogumelo

Prática, saborosa e com um toque sofisticado.

Ingredientes

Recheio

1 xícara de chá de cogumelo paris fresco

1 dente de alho picado

Azeite a gosto

Omelete

3 ovos

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Limpe o cogumelo com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo com o alho até dourar. Retire e reserve.

Omelete

Em uma tigela, bata os ovos com o sal. Na mesma frigideira que refogou o cogumelo, aqueça a manteiga em fogo baixo e coloque os ovos. Cozinhe até ficar firme. Recheie com o cogumelo e o queijo parmesão. Dobre ao meio e sirva em seguida.

A nutricionista Lúcia Endriukaite reforça que inserir o ovo na rotina é uma estratégia inteligente para quem busca alimentação equilibrada. “É um alimento que entrega alto valor nutricional, se adapta a todos os momentos do dia e ainda oferece excelente custo-benefício”, finaliza.

Por João Pedro Costa