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Culinária

De codorna a pata, conheça 5 tipos de ovos e suas características

Variedades disponíveis no mercado se diferenciam por tamanho, cor, técnica de criação das aves e benefícios que proporcionam à saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 18:04

Ovos
O ovo é considerado o segundo melhor alimento para a saúde, perdendo apenas para o leite materno Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial
O ovo é considerado o segundo melhor alimento para a saúde, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), perdendo apenas para o leite materno. Rico em proteínas e nutrientes, ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce.
Existem vários tipos de ovos no mercado, que se diferenciam por tamanho, cor, técnicas utilizadas para criar as aves e nos benefícios que cada um proporciona.
Abaixo, a nutricionista Tamiris Pitana comenta sobre os diferentes tipos de ovos e como adequar cada um deles na dieta do dia a dia.

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Ovos de granja

Muito comum nos supermercados, o ovo de granja é fonte de antioxidantes, proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. Pode trazer também inúmeros benefícios à saúde, como aumento da massa muscular, melhora no sistema imunológico, aumento do bom colesterol e, ainda, auxiliar na memória e na concentração.
As aves dos ovos de granja são criadas de forma convencional, com temperatura e luminosidade controladas, recebendo como principais proteínas as do milho e da soja.

Ovos caipiras

As galinhas caipiras são criadas em sítio, de forma mais natural, sem gaiolas e com uma alimentação balanceada que inclui minerais e vegetais. A gema do ovo caipira tem uma coloração amarela mais intensa, e sua casca pode ser branca, vermelha ou até mesmo azulada.
Ovos caipiras são ótima fonte de proteína e ajudam tanto no ganho como na manutenção de massa muscular. Assim, aumentam a saciedade e ajudam na perda de peso, melhorando também a imunidade e a glicemia.

Ovos de codorna

Fonte de ácidos graxos, essenciais para o sistema nervoso, o ovo de codorna ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer, além de aumentar massa muscular, fortalecer a imunidade e os ossos. É indicado para a alimentação de crianças por ser mais rico nutricionalmente. 
Apesar dos benefícios citados acima, o ideal é consumir no máximo cinco ovos de codorna em um mesmo dia, para evitar o consumo em excesso de gordura e também um desequilíbrio nutricional.

Ovos jumbo

O ovo jumbo tem no mínimo 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Na alimentação, ele é ainda mais rico em nutrientes, como as vitaminas A, D, E e as do complexo B, além de zinco, ferro, cálcio e selênio. Fortalece ossos e dentes, ajuda no combate à anemia e também na perda de peso.

Ovos de pata

Comum na culinária asiática, o ovo de pata é rico em vitaminas do complexo B, e é considerado cerca de seis vezes mais nutritivo do que o ovo de galinha. Ideal para quem busca ganhar massa magra, ter firmeza na pele e melhorar a produção celular, já que esse tipo de ovo é uma boa fonte de cálcio e magnésio.
A clara do ovo de pata tem propriedades antibacterianas e antifúngicas, e apesar dos seus vários benefícios, esse ingrediente tem uma quantidade de colesterol mais elevada se comparado a do ovo de galinha.
Com informações da Água Doce Sabores do Brasil. 

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