Luto

Criador do "sextou", morre influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos

Famoso nas redes sociais pelos bordões que viralizaram, o mineiro foi encontrado morto no próprio sítio, em Amarantina, distrito de Ouro Preto

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:20

Influenciador Henrique Madeirite, de 50 anos, ficou famoso pelo bordão "sexta-feira, papai" Crédito: Instagram/Reprodução

O empresário e influenciador Henrique Madeirite, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (6), em Amarantina, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A morte foi confirmada por um amigo do empresário ao jornal Estado de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que foi acionada por vizinhos, o influenciador estaria no próprio haras, na Estrada Maracujá, quando tudo aconteceu.

Segundo o portal Itatiaia, as primeiras informações indicam que ele foi encontrado com sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas roxas no pescoço. A causa do óbito ainda não foi confirmada. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Ligação com o ES

Nascido em Belo Horizonte (MG), Maderite, que já participou de campanhas publicitárias no Espírito Santo, ficou famoso pelo bordão “sexta-feira, papai”, muito usado por ele nas redes. Acumulava 2 milhões de seguidores no Instagram, onde fez sua última postagem por volta das 12h, poucas horas antes de morrer.

Além da parte comercial com empresas e marcas relacionadas ao Estado, o influenciador é casado com uma capixaba, sendo que a esposa tem familiares residentes em Vitória.

Pelas redes sociais, amigos, diversas personalidades e até restaurantes do ES lamentaram a perda precoce de Maderite, como o cantor Alemão do Forró. O influenciador acumula mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram.