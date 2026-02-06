Criador do "sextou", morre influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:20
O empresário e influenciador Henrique Madeirite, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (6), em Amarantina, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A morte foi confirmada por um amigo do empresário ao jornal Estado de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que foi acionada por vizinhos, o influenciador estaria no próprio haras, na Estrada Maracujá, quando tudo aconteceu.
Segundo o portal Itatiaia, as primeiras informações indicam que ele foi encontrado com sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas roxas no pescoço. A causa do óbito ainda não foi confirmada. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.
Nascido em Belo Horizonte (MG), Maderite, que já participou de campanhas publicitárias no Espírito Santo, ficou famoso pelo bordão “sexta-feira, papai”, muito usado por ele nas redes. Acumulava 2 milhões de seguidores no Instagram, onde fez sua última postagem por volta das 12h, poucas horas antes de morrer.
Além da parte comercial com empresas e marcas relacionadas ao Estado, o influenciador é casado com uma capixaba, sendo que a esposa tem familiares residentes em Vitória.
Pelas redes sociais, amigos, diversas personalidades e até restaurantes do ES lamentaram a perda precoce de Maderite, como o cantor Alemão do Forró. O influenciador acumula mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta