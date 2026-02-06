Cultura

Carnaval e espiritualidade: veja como cuidar do seu campo energético

Espiritualista explica como identificar sinais de desequilíbrio emocional e o momento de buscar ajuda

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:49

O Carnaval pode favorecer a abertura de desequilíbrios espirituais em pessoas que não mantêm práticas regulares de proteção energética Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O Carnaval é um dos períodos mais intensos do calendário brasileiro. É nesse momento que muitas pessoas acabam perdendo o controle e se afastando dos próprios limites. Mas, apesar de os excessos físicos gerarem muitos impactos, não são apenas eles que merecem atenção. Segundo Dora Milice, fundadora do Movimento da Consciência Suprema Una, com mais de cinco décadas de atuação na área espiritual, a época também exige cuidados no campo energético e emocional.

Momentos de grande aglomeração , consumo excessivo de álcool e drogas, privação de sono e liberação descontrolada de emoções podem favorecer a abertura de desequilíbrios espirituais em pessoas que não mantêm práticas regulares de proteção energética.

“Essas fragilidades acabam sendo potencializadas após os dias de folia e costumam se manifestar em forma de conflitos, desentendimentos, separações, aumento da agressividade, tristeza profunda, insônia e sensação de mal-estar físico e emocional”, explica.

Efeitos após a folia

A espiritualista afirma que muitos dos problemas percebidos nos dias seguintes ao Carnaval não surgem de forma imediata, mas começam a se manifestar gradualmente. “É comum que, após o fim das festividades, as pessoas passem a sentir o corpo pesado, irritação constante, angústia, mágoas sem explicação e dificuldades no cotidiano”, destaca.

Segundo Dora Milice, esses sintomas podem estar relacionados a processos de obsessão espiritual, que não fazem distinção de idade, religião ou crença. “São consciências espirituais que já tiveram experiências humanas e conhecem profundamente os comportamentos, emoções e fragilidades do ser humano”, afirma.

Banhos energéticos após o Carnaval ajudam a acalmar o campo emocional Crédito: Imagem: images72 | Shutterstock

A importância de buscar ajuda

Dora Milice reforça que práticas como preces, banhos energéticos e momentos de recolhimento ajudam a acalmar o campo emocional, mas não são suficientes para resolver quadros mais profundos. “Em casos persistentes, é fundamental buscar ajuda espiritual especializada. O trabalho de desobsessão é um processo de esclarecimento, orientação e harmonização, baseado na lei do amor ao próximo”, pontua. É legal evitar excessos, buscar curtir de forma consciente e sempre respeitando os seus limites físicos e energéticos.

Para a fundadora do Movimento da Consciência Suprema Una, quanto mais cedo a pessoa procura auxílio ao perceber os primeiros sinais de desequilíbrio, mais simples e rápida tende a ser a solução. “Cuidar da espiritualidade é uma forma de prevenção, não apenas de tratamento”, afirma.

O Carnaval pode ser vivido com alegria e consciência, sem culpa ou medo. “Celebrar, descansar e depois se reequilibrar é parte de um ciclo saudável. Quando há atenção aos sinais do corpo e da alma , é possível transformar esse período em um ponto de renovação para o restante do ano”, conclui Dora Milice.

Dora Mìlice

É fundadora do Suprema Una , espaço dedicado ao despertar da consciência, ao equilíbrio espiritual e ao autoconhecimento. Com mais de cinco décadas de trajetória nos caminhos da espiritualidade, construiu um trabalho sólido, baseado na observação profunda do ser humano, na ética espiritual e no cuidado integral do indivíduo.

Reconhecida por sua sensibilidade, firmeza e visão ampla sobre os campos energéticos, ela se tornou referência para pessoas que buscam orientação, proteção espiritual e alinhamento entre mente, corpo e espírito. À frente do Suprema Una, Dora Mìlice desenvolve ensinamentos que unem tradição, espiritualidade prática e consciência, sempre com foco no fortalecimento interior e na responsabilidade espiritual de cada indivíduo sobre a própria jornada.

Por Rodrigo Almeida