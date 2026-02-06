Roteiro 3 dias: o que fazer na Praia do Rosa no verão

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:49
Eleita pelo jornal britânico The Guardian como uma das 10 praias “desconhecidas” mais belas do mundo, a Praia do Rosa ocupa lugar de destaque entre os destinos litorâneos mais encantadores do Brasil. Cercada por morros, lagoas e vegetação nativa, combina paisagens naturais exuberantes com uma atmosfera vibrante e cosmopolita, atraindo viajantes que buscam mar, esporte e gastronomia de alto nível. Veja abaixo dicas de como aproveitar ao máximo a região.
Localizada em Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina , a Praia do Rosa tem acesso mais restrito. Para quem chega de avião, o Aeroporto Internacional de Florianópolis é a principal porta de entrada, a cerca de 70 km, de onde é necessário seguir de transfer ou carro.
Para viagens rodoviárias a partir de São Paulo, Florianópolis, Curitiba ou Porto Alegre, a recomendação é comprar as passagens diretamente nos sites das empresas de ônibus, evitando aplicativos intermediários que costumam aplicar taxas adicionais. A rota até Imbituba é operada pela Eucatur, com duração média de 13 horas saindo de São Paulo. Horários noturnos costumam ser mais tranquilos.
Aplicativos de transporte funcionam de forma instável na região , com relatos de mais de 1h de espera. Táxis são mais frequentes, porém com tarifas elevadas. Uma alternativa eficiente é o Transporte do Bem, associação de motoristas autônomos que há 6 anos atua por agendamento.
A escolha da hospedagem depende do perfil da viagem. A região do Rosa reúne mais de 500 opções entre pousadas, hotéis e casas de temporada, distribuídas entre o centrinho, Imbituba e Garopaba. Para quem prefere tranquilidade e praias menos movimentadas, Garopaba oferece excelente oferta de casas e clima mais reservado.
Já quem busca estar a poucos minutos das praias do Rosa, Vermelha e Ouvidor, além de atividades esportivas, o ideal é escolher hospedagens reconhecidas por receberem esportistas. No centrinho do Rosa, uma das opções é a Pousada Rosa 08, voltada a casais, famílias e grupos de amigos interessados em esportes e experiências ao ar livre.“A ideia é oferecer suporte real a quem quer viver o esporte, mas não conhece a dinâmica da região”, explica Sérgio Granella Filho, anfitrião do espaço.
Manhã
Comece o dia sem pressa, aproveitando o café da manhã da pousada. No Rosa, muitos estabelecimentos priorizam ingredientes de hortas próprias e produtores locais.
Em seguida, siga para a Praia Central do Rosa para uma manhã de mar, caminhada na areia e observação do movimento dos surfistas. Ir caminhando é a melhor opção, cerca de 17 minutos, pois o fluxo de carros é grande nas estreitas ruas do Rosa, o que faz a viagem demorar muito mais.
Para o almoço, o Restaurante Mirador é parada estratégica. Além da vista panorâmica da baía , o cardápio aposta em frutos do mar frescos e combinações elegantes. O polvo com purê de mandioquinha é um dos destaques, assim como os pratos com peixes do dia. Há ainda risotos com filé mignon, saladas bem executadas e opções vegetarianas.
Tarde
À tarde, reserve ao menos duas horas para explorar o centrinho do Rosa. Em menos de um quilômetro, concentram-se lojas de moda praia, acessórios, artesanato local e pequenas boutiques, ideais para passear sem roteiro fixo.
Noite
À noite, vale testar uma experiência única na região: degustação com o chef Enzo Ceccin, ex-participante do MasterChef Profissionais e dono do Sea Restaurant. O local fica em uma área com ladeiras que tornam a chegada uma aventura por si só.
Com sete etapas no menu, a casa só funciona sob reserva. O conceito é autoral: os peixes são pescados pela própria equipe, as trufas vêm de expedições no Rio Grande do Sul e o cardápio é sazonal. Há ainda a opção de harmonização com vinhos orgânicos. Lula, polvo, cogumelos, peixes, pato e ingredientes pouco usuais como formigas aparecem em pratos preparados na hora, que exploram técnicas como defumação, maturação de pescados, brasa e fermentação.
O grande destaque, no entanto, vai para o gelato de cogumelos, criação exclusiva de Ceccin que conquistou tanto o público que se tornou um dos únicos pratos que não mudam na degustação e em eventos itinerantes feitos pela equipe desde 2022.
Manhã
A manhã começa com a trilha até a Praia Vermelha, uma das mais preservadas da região, ideal para quem gosta de caminhar em meio à mata e chegar a um mar mais selvagem.
No almoço, uma ótima opção é o Refúgio do Pescador, que existe há cerca de 23 anos e valoriza ingredientes frescos, produção própria e cardápio sazonal com itens da horta da casa. De entrada, a vieira com bacon é escolha certeira. Entre os principais, destacam-se o arroz de polvo e o bobó de camarão. Para acompanhar, vale pedir o drink Macunaíma, criação exclusiva da casa.
Tarde
No fim da tarde, aproveite o pôr do sol do Rosa, um dos mais bonitos do litoral catarinense e, após um breve descanso, o jantar no Restaurante Urucum é uma ótima pedida. A casa é especializada em culinária capixaba, com mais de 60 opções de frutos do mar. A moqueca de camarão rosa com peixe e catupiry é o grande destaque, assim como as casquinhas de siri e camarão, servidas com farofa preparada com azeite de urucum da casa. Para finalizar, o açaí com creme de tapioca é imperdível.
Noite
Para estender a noite, o Bukit, restaurante-bar com música ao vivo, fica a poucos metros e é conhecido pelos bons drinks e clima descontraído.
Tarde
Para quem gosta de esporte, uma boa pedida é conferir as aulas de surf Surfland Brasil, o primeiro parque brasileiro que conta com uma grande piscina de ondas controladas. Com duas grandes áreas para a prática, é possível fazer aulas avulsas para iniciantes e até surfistas experientes, que incluem instrução inicial, equipamentos e professores supervisionando toda a experiência de surf. A duração fica em torno de 1h30.
Noite
O jantar de despedida pode ser no Nomad, restaurante da rua principal do Rosa, onde o chef Pedro Amaral cria um cardápio cosmopolita inspirado na cozinha asiática, espanhola e de outros países. Entre as entradas famosas está o bao bun de peixe com peixe empanado, aioli e picles; nos principais, destaque para a paella de frutos do mar e o filé-mignon com risoto de brie com cogumelos; a sobremesa fica por conta da torta da casa com ganache de chocolate e banana.
Por Débora Oliveira
