BBB 26: Polícia Civil do Rio de Janeiro indicia Pedro por importunação sexual no reality da Globo

Investigação foi concluída nesta sexta-feira (6) sem que ex-participante fosse notificado

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:45

Pedro Henrique Espindola deixou o BBB 26 após assediar uma participante Crédito: Reprodução/Globoplay

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o ex-BBB Pedro Henrique Espindola por importunação sexual dento do BBB 26 (Globo). O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (6).

A denúncia foi enviada para o Ministério Público, que pode aceitar ou não. A defesa de Pedro Henrique Espíndola foi procurada nesta sexta por telefone e e-mail e não respondeu até a última atualização.

A coluna teve acesso aos documentos. A polícia confirmou que não conseguiu notificar Pedro para que ele prestasse depoimento, mas que a autoridade policial teve acesso a farto material, como imagens e relatórios enviados pela Globo para a investigação.

As cenas passaram por perícia técnica a pedido da polícia, e o laudo técnico apontou elementos suficientes para comprovar a materialidade do crime e a autoria.

Para a Polícia Civil, Pedro Henrique cometeu crime de importunação sexual, previsto em lei quando há ato libidinoso sem anuência da vítima. Em nota enviada à reportagem, o órgão diz que a investigação seguiu critérios técnicos e que a exposição pública do caso não foi levada em consideração.

" O crime ocorreu dentro do reality show. O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens que mostram o homem tentando beijar uma participante sem o consentimento dela, conduta que configura importunação sexual", diz a nota.

O caso ocorreu no último dia 18 de janeiro. Ao irem a dispensa da casa do BBB 26, Pedro Henrique tentou beijar Jordana Morais à força.

Após notar o que tinha feito, Pedro Henrique desistiu do programa. Atualmente, segundo sua defesa, ele está internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná.

A Globo decidiu tratar Pedro como um participante expulso. Ele teve seu contrato encerrado e não receberá cachês referentes aos dias em que ficou confinado.

A empresa considera que ele teve uma "conduta inadequada gravíssima" e que não foi apenas uma simples desistência, já que ele decidiu apertar o botão de saída após notar que deveria ser expulso pelas regras da atração.

A decisão de tratar Pedro com expulso para efeitos legais veio da direção do programa. Como informou Tadeu Schmidt, ele seria retirado do programa se não desistisse.

