3 pratos para incluir o ovo na alimentação das crianças 

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17:38
O ovo é um alimento que pode fazer parte da alimentação das crianças, tornando a dieta mais nutritiva e equilibrada. Ele contribui para fortalecer os músculos e fornecer energia para o dia a dia. Além disso, auxilia no crescimento saudável dos pequenos, já que seus nutrientes participam de processos importantes do organismo.
“Os ovos são excelentes fontes de proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D, E, K, além de vitaminas do complexo B, como a colina, que é importante para o desenvolvimento cerebral e a memória. Eles também contêm minerais como ferro, zinco e selênio, fundamentais para o crescimento saudável”, destaca a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB).
Versátil e fácil de preparar, pode ser incluído em diferentes refeições, ajudando a complementar a nutrição infantil de forma prática e saborosa. O Instituto Ovos Brasil lista três sugestões simples e divertidas que podem ser feitas com a ajuda das crianças:
Um bolinho leve e macio feito com ovos, açúcar, raspas de limão e amido de milho. Fácil de preparar e com sabor delicado, é uma ótima opção para as crianças ajudarem a bater a massa e colocarem nas forminhas antes de assar.
Simples, nutritivo e saboroso, esse patê é preparado apenas com ovos cozidos, cebola, salsinha e sal. As crianças podem ajudar a amassar os ovos e misturar os ingredientes. Fica perfeito para servir com pães ou torradas no lanche.
Colorida e nutritiva, essa receita combina ovos batidos com legumes variados como cenoura, batata, tomate e brócolis. Depois é só colocar na assadeira, salpicar queijo e assar. Uma maneira divertida de incluir vegetais na refeição das crianças.
Quando consumido de forma equilibrada e dentro de uma dieta variada, o ovo contribui para a energia, fortalecimento dos músculos e saúde geral das crianças. Além disso, para uma alimentação mais saudável, vale:
Por João Pedro Costa
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta