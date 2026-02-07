Receita de carne moída com batata como você nunca viu; confira

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:00
A carne moída é um dos maiores coringas da culinária do dia a dia. Presente no clássico molho bolonhesa, ela cai muito bem como recheio para escondidinhos, pastéis, tacos, empanadas e quibes, entre várias outras preparações, e aceita variações capazes de transformar o trivial em algo surpreendente.
É isso que acontece na receita abaixo, escolhida por nossa equipe para a sua refeição de fim de semana: carne moída cremosa, com um toque de creme de leite, acompanhada por batatas finalizadas com queijo parmesão ralado. Deu água na boca? Então acompanhe as instruções passo a passo.
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: LeitBom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta