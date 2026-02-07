Editorias do Site
Receita de carne moída com batata como você nunca viu; confira

Aproveite o fim de semana para inovar na maneira de servir um dos pratos mais populares no dia a dia dos brasileiros

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:00

Carne moída cremosa com batatas e parmesão
A carne moída é um dos maiores coringas da culinária do dia a dia. Presente no clássico molho bolonhesa, ela cai muito bem como recheio para escondidinhos, pastéis, tacos, empanadas e quibes, entre várias outras preparações, e aceita variações capazes de transformar o trivial em algo surpreendente. 

É isso que acontece na receita abaixo, escolhida por nossa equipe para a sua refeição de fim de semana: carne moída cremosa, com um toque de creme de leite, acompanhada por batatas finalizadas com queijo parmesão ralado. Deu água na boca? Então acompanhe as instruções passo a passo. 

Carne moída cremosa com batata e queijo

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes: 

  • 1 caixinha (200g) de creme de leite 
  • 3 saquinhos (150g) de queijo ralado 
  • 800g de batata cozida em rodelas
  • 500g de carne moída (de sua preferência)
  • 300g de molho de tomate
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 2 dentes de alho
  • Temperos a gosto

Modo de preparo:

  1. Refogue o óleo com a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e deixe cozinhar bem.
  2. Acrescente o molho de tomate, o tomate picado e finalize com o Creme de Leite LeitBom, ajustando os temperos.
  3. Em um refratário, monte a base com rodelas de batata, adicione a carne cremosa por cima e finalize com o Queijo Ralado. Leve ao forno para gratinar até ficar douradinho!
  4. Sirva quente e aproveite cada mordida com quem faz seu dia mais especial!

